IPS: Informe de Mario Abdo sobre gestión de Vicente Bataglia es “delirante”, afirman asegurados

Durante su último informe de gestión como presidente de la República, Mario Abdo Benítez remarcó las inversiones y trabajos que se vienen haciendo en el Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por Vicente Bataglia, cuya destitución exigen los asegurados desde hace al menos dos años.

“No nos sorprende, hay una situación casi delirante del presidente cuando hace alusión a la situación de la previsional”, señaló al respecto Eduardo Aguayo, de la Asociación de Asegurados del IPS. “Hay una total falta de sensibilidad a la situación de falta de medicamentos, que sufren los asegurados” , agregó.

El informe, indicó Aguayo, “hace alusión a ciertas obras de infraestructura que son demasiado elementales, pero que en realidad no cambian el grueso de la problemática del IPS, que tiene que ver con la corrupción y cuyo reflejo más claro se da en la falta total de insumos básicos, donde ya no solamente los asegurados están haciendo denuncias, sino hasta los propios médicos”.

“Hay una situación de total precarización del servicio y es una situación que todo el mundo ve, menos el presidente de la República”, añadió.

Asegurados de IPS trabajan para modificar la carta orgánica

Ante la precarización de los servicios, los serios problemas financieros y denuncias de corrupción, días atrás jubilados y pensionados protestaron y se reunieron con el próximo presidente de la República, Santiago Peña, quien les pidió que presenten una terna de posibles representantes de obreros y jubilados ante el Consejo de Administración. Aguayo adelantó que no lo harán.

“Nosotros no vamos a presentar ninguna terna. Nosotros nos constituimos como asociación denunciando el carácter antidemocrático que significa hoy el sistema de gobernanza. Si nosotros estamos señalando, denunciando, que no puede ser que el presidente elija a los representantes de los trabajadores y jubilados, porque esa persona va a responder necesariamente a sus intereses, nosotros no nos podemos prestar a proponernos ser los empleados del nuevo presidente”, dijo Aguayo.

Elección de consejeros de IPS es una farsa, afirman

“Esta es una farsa, porque además él no va a elegir a gente crítica, que está haciendo denuncias, sino a gente obsecuente al poder que va a asumir a partir del 15 de agosto. Estamos en contra de esa metodología”, agregó el dirigente.

“A nosotros nos importa ocupar esos espacios, pero a través del voto directo de los trabajadores y de los jubilados y para eso se requiere la modificación de la carta orgánica de la previsional. En esta elección, se juega con cartas marcadas. Nosotros vamos a impulsar un proyecto de reforma de la carta orgánica para modificar el aspecto que hace a la gobernanza”, finalizó diciendo Eduardo Aguayo.