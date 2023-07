Napout será liberado el jueves: ex dirigente deportivo daría una conferencia de prensa tras cirugía

Juan Ángel Napout será liberado de manera efectiva este jueves 6 de julio, informó su abogado, José Ignacio González Macchi. “Todo está supeditado a la liberación efectiva de Juan Ángel el día de mañana, señaló. El ex dirigente deportivo fue beneficiado con una libertad compasiva, tras haber sido condenado a prisión en el caso FIFAGate.

“La jueza dijo que ella iba a sacar la decisión judicial el día 5 de julio, que no lo hacía antes porque hoy es feriado allá. Si lo hacía el 3 no iba a dar tiempo tampoco. Entonces, ella iba a sacar la decisión judicial el 5 de julio porque su liberación efectiva, y que no puede ser discutida por el Departamento de Justicia ni por los fiscales ni por nadie, es el 6 de julio”, dijo el abogado.

González Macchi reiteró que, a partir de ese momento, “Napout ya no tiene ninguna pena que cumplir en los Estados Unidos y puede ser liberado del Departamento de Prisiones”.

“Al ser liberado del Departamento de Prisiones, él tiene que empezar a hacer sus trámites de migración de salida del país”, dijo, indicando que antes de eso no puede acceder a ningún tipo de documentación migratoria.

Retorno de Napout: Consulado ya tiene todo listo

El abogado señaló que actualmente el pasaporte de su cliente está vencido y su visa cancelada, por lo que funcionarios del Departamento de Migraciones de Estados Unidos lo tendrán que acompañar para hacer todos esos trámites de munirse de la documentación paraguaya consular, que puede ser un pasaporte de emergencia o un salvoconducto.

Recién con esa documentación en mano, Napout podrá adquirir el primer pasaje que encuentre para salir de los Estados Unidos con destino a nuestro país.

Sin embargo, el abogado señaló que el Consulado Paraguayo en Miami está acompañando todo este proceso y que, a partir de la decisión del pasado 29 de junio, ya habrían iniciado los trámites para tener lista la documentación en el momento de su liberación.

González Macchi señaló que ya hay miembros de su familia en los Estados Unidos quienes lo están apoyando en este proceso y que lo acompañarán en su regreso.

Convocará a una conferencia de prensa tras la cirugía

González Macchi dijo que no tienen aún datos acerca de cuándo ni a qué hora llegaría el vuelo que traerá a su cliente, pero señaló que muy probablemente será recibido por la familia y por la prensa.

El abogado señaló que su cliente hablaría, pero en una conferencia de prensa luego de la cirugía, que está programada ya para la próxima semana, si es que todo sale bien.

