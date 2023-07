Hospital Acosta Ñu contará con un nuevo espacio para la atención médica a través del apoyo de organizaciones

El proyecto que se lleva adelante en el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” lleva el nombre de “Un Puente por la Vida Fase II”, ya que es la segunda vez que las organizaciones se involucran para dar un importante aporte económico al nosocomio que a diario atiende a cientos de pacientes.

El coordinador de la Fundación del Distrito M 2 en Paraguay de la Fundación Lions Clubs International (LCIF), Daniel Velázquez, comentó que la palada inicial se realizó el 23 de marzo del 2023. “El primer aporte realizado fue por el monto de US$ 37.000, en el año 2018 también para el área oncológica. En este caso particular para el área del cáncer infantil que constituye una de las causas globales para nosotros”, explicó Velázquez.

El espacio a ser inaugurado en pocos días se destinará al nuevo pabellón para pacientes oncológicos que se someten a tratamientos ambulatorios. Este espacio había quedado afectado tras la ampliación que se había hecho dentro del hospital, y que ahora estará disponible nuevamente para los niños, niñas, y adolescentes que precisan del tratamiento.

El presidente de la Lions International es de US$ 100.000, con un apoyo en contrapartida de los Clubes de Leones de Villa Morra, Salto del Guairá, Caraguatay Unidos, y Capiatá el valor de US$ 8.500. Mientras que la Asociación de Padres Mita´í realizó el aporte de US$ 25.000, y el Ministerio de Salud el monto de US$ 25.000 que juntos están haciendo posible la construcción del nuevo establecimiento médico que beneficiará a los pacientes.