Video: filman carreras clandestinas en moto sobre ampliada ruta PY02 en Caacupé

En un video se puede observar a varios jóvenes que el fin de semana pasado se ubicaron en un tramo de las obras de ampliación de la ruta PY02 para hacer carreras clandestinas. Los jóvenes circularon sobre sus motocicletas en el km 55, a una alta velocidad sin ninguna protección, y exponiendo al peligro a los lugareños. Luego se instalaron a la altura del cerro Caacupé y empezaron con las carreras.

Mercedes Martínez, pobladora del barrio Potrero Po’i, señaló que se encuentra muy preocupada por las condiciones en las que tienen que vivir, pues a parte de no tener un paso peatonal, ahora deben soportar a jóvenes que utilizan la ruta para hacer carreras clandestinas.

Ruta aún no está habilitada

Dijo que los responsables de estas actividades hacen su recorrido los fines de semana por la ruta que “aún no está habilitada”, y luego se instalan a la altura del cerro para hacer sus carreras. Lamentó que todas las manifestaciones que realizaron con los vecinos no hayan servido para nada. Pese a las quejas que se hicieron, habilitarán la ruta sin haber construido un paso peatonal y vehicular.

Autoridades están ausentes, denuncian

La pobladora resaltó que la situación está cada vez más complicada ya que ninguna de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consorcio Rutas del Este se han acercado para dialogar con los habitantes de la zona.

“Todos los padres de familia vivimos en zozobra porque no tenemos seguridad vial y esta ruta solo representa un peligro para la gente. Si ahora que todavía no se habilitó ya lo están utilizando para hacer carreras, no me quiero ni imaginar como será cuando lo habiliten”, expresó la pobladora.

Hablamos con el representante de obras del MOPC, Ingeniero Francisco Javier Recalde, quien alegó que si se construirán los pasos peatonales pero que tomará su tiempo. Aseguró que cuando se habilite oficialmente la ruta en el lugar, se contará con la ayuda de los agentes de la Patrulla Caminera para dirigir el tránsito.

Más de 500 millones de dólares

Las obras de duplicación de la ruta PY02 están a cargo del Consorcio Rutas del Este (Sacyr SA y Ocho A), representado por Luis Pettengill. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó los trabajos mediante la APP (Alianza Público Privada) a un costo de más de 500 millones de dólares y abarca desde Ypacaraí (Departamento Central) hasta Pastoreo (Departamento de Caaguazú). Es la obra vial más cara de la historia del país.