Incan: deuda a farmacéuticas pone en riesgo la provisión de medicamentos contra el cáncer

Desde el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) reportó que varias medicinas oncológicas están con stock cero. Además del déficit de fármacos, los pacientes denuncian que tampoco reciben respuesta a los recursos de amparo, pese a que la disposición judicial obliga a la entrega de medicamentos por casos médicos de urgencia.

Lea más: Incan: madre e hijo con cáncer claman por medicamentos. Salud Pública se desentiende, denuncian

Juana Moreno, presidenta de la Apacfa, refirió a ABC que la falta de pago a los proveedores por parte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) está repercutiendo directamente en la calidad de vida de los enfermos.

“Tenemos varios faltantes en este momento. Estamos esperando hasta medicamentos que eran de licitaciones anteriores. Estamos teniendo también un problema grave relacionado a los recursos de amparo. Hay muchos llamados que se están declarando desiertos porque el rubro 915, que es de donde tiene que salir el presupuesto, es insuficiente”, contó Moreno.

La presidente de la Apacfa refirió que varias empresas farmacéuticas ya no se presentan a los llamados de licitación porque Salud Pública tiene grandes deudas con ellas.

En el Incan los pacientes no tienen dinero para comprar medicamentos

“Se les debe muchísimo. Hay sentencias aprobadas desde abril, pero todavía no se concreta la entrega del medicamento debido a que se declaran desiertos los llamados. Acá todo es presupuesto”, aseguró.

Lea también: Incan sigue sin tener recursos para adquirir medicamentos y los pacientes sufren

Entre los fármacos que están en falta, Moreno citó cisplatino, carboplatino, dióxido de platino, leucovorina, anastrazol y palbociclib.

“No son medicamentos tan caros, pero se necesitan varias ampollas para varias sesiones, y eso va sumando. Los pacientes no tienen para comprar”, aseguró.

Falta de medicinas es “puro burocracia”, asegura director del Incan

El doctor Julio Rolón, director general del Incan, confirmó que hay medicamentos oncológicos que están en falta, pero que están en proceso de compra.

“Estamos con las mismas faltas que venimos arrastrando por una cuestión puramente burocrática. No es una cuestión de no saber calcular, de no saber comprar. Hay que seguir ciertos pasos que son muy largos. Están en proceso de compra y estamos esperando. El problema de fondo sigue siendo la cuestión burocrática ”, dijo.

El doctor Rolón cuestionó el proceso para la adquisición de fármacos que lleva adelante la cartera sanitaria, asegurando que “es hora de cambiar las reglas de juego”.

Representantes de farmacéuticas advirtieron, dice Rolón

El director general del Incan confirmó también que hay empresas proveedoras que advirtieron sobre los llamados a licitación para recursos de amparo.

“Acá (Incan) no manejamos directamente los amparos, pero sí puedo decir que se acercaron representantes de las empresas proveedoras a decirme que ya no iban a participar más de los amparos (los llamados a licitación) porque las deudas con ellas son muy grandes”, sostuvo.

Lea más: Cáncer: anteproyecto presupuestario 2024 sugiere apenas US$ 46 millones para medicamentos y atención a pacientes oncológicos

Indicó Rolón que hasta el momento fueron tres las empresas proveedoras que avisaron de la situación “a modo de advertencia”.

“Está impactando la falta de pagos. Los últimos amparos no tuvieron respuesta. Transmití el mensaje a nivel central, pero más que eso no podemos hacer”, aseguró.

Según el gremio de proveedores, el Ministerio de Salud adeuda por insumos y medicamentos, alrededor de US$ 300 millones.