MEC: escuela del Mercado 4 tiene notebooks, pero no docentes de informática

La escuela básica Casa Amparo de Fe funciona en pleno Mercado 4 y alberga a 167 estudiantes, que no reciben clases de tecnología ante la falta de docentes capacitados. En la institución cuentan con 12 notebooks entregadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero a las que los alumnos no tienen acceso.

Allí, suman más de 80 alumnos del tercer al sexto grado, que realizan jornadas escolares extendidas, es decir, desde las 7:00 hasta las 16:00, pero no tienen sala de informática.

La escuela usufructúa un predio municipal, pero es dependiente del MEC, que ya recibió el pedido de falta de personal capacitado en informática, pero hasta ahora no brindó una solución.

“Tenemos servicio de internet proveído por el Ministerio de Educación, pero no funciona. Entonces entre la directora y los padres se encargan de pagar, porque si no tenés internet, uno no puede trabajar”, expresó una maestra, que pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

MEC capacita docentes en recursos tecnológicos, pero en la escuela no hay maestros capacitados

La situación ocurre mientras el MEC promociona una capacitación a 2.200 docentes de 300 instituciones que implementan jornadas escolares extendidas y que deben aplicar el uso de recursos tecnológicos en las aulas.

El ciclo de capacitación tiene el objetivo, según el MEC, “de instalar redes de colaboración de liderazgo y gestión de cambio dentro de la comunidad educativa integrando familias y asociaciones de padres”.

Sin embargo, esta escuela cuya mayoría de estudiantes son hijos de trabajadores del Mercado 4, no cuenta con recursos humanos que puedan enseñar a los chicos a usar tecnología, pese a contar con los elementos necesarios. “Tenemos las computadoras, pero no los profesionales que usen”, clamó la docente de la institución.

En el sitio resaltan que faltan al menos dos profesores de uso de tecnología para complementar la educación de los niños. “Recibimos capacitación, pero no es suficiente porque no es tan práctica la capacitación. Lo ideal sería que lo utilicen también los chicos, pero es difícil sin personal capacitado”, mencionó la directora Mónica Bogarín en contacto con ABC.