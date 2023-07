Madre de joven atropellado por hijo de Monges reclama que incumplen con asistencia que se acordó

Sheila Salgueiro es la madre de Denis López, un joven que el 31 de julio del año 2022 fue atropellado por Juan Ariel Monges, hijo de Juan Darío Monges. El atropellamiento ocurrió cuando el joven caminaba sobre la vereda en la intersección de las calles Asunción casi Hernán Cortés, de la ciudad de Lambaré.

A consecuencia de este hecho, Denis López sufrió amputación de su pie derecho.

A casi un año del suceso, Sheila Salgueiro denunció que la familia del autor del atropellamiento supuestamente no los está asistiendo, pese a la existencia de un compromiso por el cual le cubrirían diversos gastos del costoso tratamiento que Denis debe seguir luego del accidente. Incluso, la familia Monges se había comprometido a conseguirle un trabajo a López, hecho que nunca se concretó.

“No fue un accidente”, dice madre de la víctima

En entrevista con ABC TV este lunes, la madre del joven víctima de aquel suceso, remarcó que para ella lo ocurrido no fue un accidente, sino que fue adrede. Recordemos que en su momento Juan Ariel Monges había dicho que la víctima ingresó presuntamente a robar a su casa días atrás, y que al reconocerlo en la calle lo atropelló.

La madre contó que se había llegado a un acuerdo verbal con el responsable del hecho y su familia, a través del cual, además de cubrirle los enormes gastos del tratamiento, también se comprometieron a conseguirle un trabajo a Denis.

Denis no solamente sufrió la amputación de su pie derecho, sino que además tuvo una fractura en la cadera y golpes en la espalda y cabeza.

“Dejaron lisiado a mi hijo”

Sheila Salgueiro lamentó que no cumplieron nada de lo prometido. “De por vida le dejaron lisiado a mi hijo. El señor Juan Darío con quien yo tengo comunicación a través de su secretaria, no me dice nada. No tengo una comunicación directa con ellos, los abogados de ellos nunca me respondieron”, contó la madre.

Añadió que tuvo comunicación con la madre de Juan Ariel, luego de que en febrero su hijo Denis se pusiera la prótesis. Recordó que la familia se comprometió a cubrir las fisioterapias y también la prótesis. “Me cumplían pero tardaban mucho, me daban muchas vueltas, y a mí me estresa demasiado la forma de comunicación con ellos. Esto desencadenó una depresión y ansiedad muy grande en mi y en mi hijo”, relató Salgueiro.

Detalló que la familia Monges suele demorar aproximadamente 15 días en responderle con cuestiones de dinero, y que a consecuencia de esa tardanza, en una ocasión su hijo se quedó sin fisioterapia, que es muy necesaria.

Familia devastada

En otra oportunidad ella pagó la fisioterapia de su bolsillo y le solicitó reembolso a la familia, pero nunca le pagaron, aseguró. Tampoco le ayudaron con asistencia sicológica, que es muy necesaria tanto para el joven como para su familia, que quedó emocionalmente devastada con lo ocurrido.

“Esto desencadenó en mucho sufrimiento en mi familia. Otro de mis hijos y yo estamos dependiendo de antidepresivos”, siguió contando Sheila Salgueiro.

Además contó que en algún momento el político Juan Darío Monges habló por teléfono con su hijo y le prometió nuevamente un trabajo. “Le dijo quería lo mejor para él que estaba todo encaminado, que preparara los documentos y nada, desde febrero nos tienen así”, mencionó la madre.

Se tiene que volver a operar

Añadió que ahora mismo Denis no puede pisar con su prótesis, y que los médicos concluyeron que “le tienen que cortar más la pierna en una nueva operación”.

“Yo estoy realmente agotada de pedirle a esta gente. Lo único que a mi hijo le puede distraer es estudiar y trabajar. Le regalaron una beca para que pueda estudiar, pero también necesita del trabajo, ya que aunque no pague los estudios hay otros gastos de traslado”, contó Salgueiro.

La madre enfatizó que solo pide lo que se acordó. “Yo no les pido otra cosa”, dijo.

“Ese acuerdo fue para que el tema judicial se quede ahí, para desistir de la querella. Firmó Denis los dos documentos que ellos presentaron y confiamos nosotros en la palabra de ellos”, recordó la madre del joven.