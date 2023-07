Molas López: peligro en las obras de desagüe pluvial

“Las condiciones en las que está la obra no son las adecuadas, en cuanto a señalización, su personal no cuentan con seguridad y los caminos no tienen la protección adecuada. Además, no existe una fiscalización suficiente y adecuada, en eso la municipalidad está fallando”, criticó el concejal de Asunción, Pablo Callizo (PPQ). Se refirió a las obras de desagüe pluvial de la avenida Molas López.

“También la manera en la que se está llevando a cabo la obra deja mucho que desear en cuanto a la seguridad. Los vehículos pasan al borde de la excavación. Con la lluvia se puede desmoronar, cualquier cosa puede pasar”, denunció el concejal.

Según un comunicado oficial de la Intendencia, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), en el Lote 2 se tienen problemas con los aductores subterráneos de la Essap, por lo que se presentó una nueva propuesta económica. El proyecto en ejecución, con ID N° 388.451 está a cargo de las empresas Tecnología del Sur SAE (TECSUL SAE), a cargo del Lote 1, y la Compañía de Construcciones Civiles (CCC), a cargo del Lote 2.

Obras de Molas López costarán al menos G. 67 mil millones

En el Lote 1, con el convenio modificatorio, la inversión municipal alcanza los G. 37.403 millones y en el Lote 2, asciende a G. 35.932 millones, informó la comuna. En total, suman G. 67.108 millones.

El trayecto del Lote 1 va desde la avenida San Martín hasta el arroyo Yvyra’i, como punto de descarga de las aguas de lluvia. El Lote 2 se extiende también sobre la avenida Molas López, desde Itapúa hasta Tte. Bernal.