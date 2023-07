Médico del IPS ratifica denuncia contra senadora colorada

“Este juicio es un garrote jurídico, pero las denuncias que venimos haciendo desde el gremio de médicos del IPS no van a parar aunque me condenan y me metan en la cárcel. La senadora está muy equivocada si piensa que con una querella va a acallar los cuestionamientos”, expresó el Dr. Edilberto Rivarola, tras la segunda jornada del juicio oral que afronta por supuesta difamación, calumnia e injuria contra la senadora colorada Lilian Samaniego.

Lea más: Ratifican acusación de Lilian Samaniego contra médico que denunció corrupción en el IPS

El profesional de blanco añadió que las denuncias que realizó por los hechos irregulares en el IPS fueron en el año 2020, en plena pandemia por el covid cuando miles de personas morían en los pasillos de la previsional y hospitales del Ministerio de Salud Pública debido a la falta de balones de oxígeno, además de otros insumos y medicamentos.

El titular del gremio de médicos del IPS agregó que se ratificará en su denuncia, ya que, a su criterio, si recula “sería un precedente cobarde y nefasto, incluso una falta de respeto” hacia las nuevas generaciones de profesionales de blanco en Paraguay.

Juicio prosigue el viernes con más testigos

Sobre la declaración de la testigo Josefina Muzzachi, propuesta por la querella, el abogado defensor Carlos Marecos consideró que “fue totalmente guiada”, teniendo en cuenta que lo manifestado por la misma ante la jueza Lourdes Peña, presidenta del Tribunal de Sentencia Unipersonal, fue prácticamente una reproducción del escrito de la querella.

Lea más: Médicos se solidarizan con colega querellado por Lilian Samaniego

“Lo manifestado por esta señora fue totalmente guiado pero nos da la perspectiva del nivel de pruebas que la querella está queriendo establecer en esta causa”, indicó el profesional del derecho.

El juicio oral que afronta el Dr. Edilberto Rivarola continuará este viernes 14 de julio, desde las 9:00, con más declaraciones de testigos propuestos por la senadora colorada Lilian Samaniego.