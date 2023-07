Cultura se desentiende de posible demolición de la casa Kostianovsky

Rubén Capdevila, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), se desentendió de la declaración de patrimonio cultural de la residencia Kostianosvky, del reconocido arquitecto paraguayo Jenaro Espínola Tami, “Pindú”.

La declaración urge ante el pedido de demolición de la importante obra, ubicada sobre la avenida República Argentina casi Alfredo Seiferheld, en Asunción. Sus dueños tramitan el expediente ante la Municipalidad de Asunción. Quieren construir allí un showroom de vehículos.

En 2021, como ministro de la SNC, Capdevila derogó la Resolución 621/2017, que declaraba como Bien de Valor Patrimonial en conjunto, esa casa y otras 14 obras arquitectónicas proyectadas por el fallecido arquitecto.

De acuerdo al ministro, existe una ordenanza municipal que protege a las casas diseñadas por Pindú. Entre tanto, afirmó que la SNC trabaja en catalogar cada una de los 15 obras arquitectónicas.

Cultura transfiere a la municipalidad atribución de demoler o no Casa Kostianovsky

Sin embargo, Capdevila no supo responder cuál es la situación actual del proceso para declarar patrimonio de la casa Kostianovsky y las otras 14 propiedades. “No sabría decirte ahora mismo cuántas de las 15 propiedades tienen la declaración patrimonial”, dijo.

Para Capdevila, Cultura se puede mantener al margen de intervenir, debido a que la municipalidad es la responsable de autorizar o no la demolición de la valiosa casa. “Con respecto a lo que tiene que ver con una posible demolición o no, esa es una atribución que tiene la Municipalidad de Asunción. Nosotros no podemos tener injerencia”, afirmó.

Capdevila dejó sin efecto la resolución de patrimonio cultural que protegía de las 15 residencias, alegando que “la reglamentación no permite la declaración en conjunto”.

Por su parte, el arquitecto Diego Shafer, presidente de la Fundación Museo Pindú, manifestó que la SNC debe expedirse sobre la declaración cultural que protege a las 15 residencias y que derogó en el año 2021. “Es la obligación de Cultura, ellos fueron los que les sacaron el status y tienen que devolvérselo”, afirmó.

Quieren eliminar memoria arquitectónica paraguaya, afirman

Shafer aseguró que el ministro Capdevila debe firmar la declaración de patrimonio para que la comuna pueda evitar la demolición. “No sé por qué niega tener potestad sobre eso. El propio ministro se encargó de descatalogarla. Es el ministro de Cultura el que tiene que definir si eso es patrimonio del Paraguay o no”, dijo.

Según Shafer se busca eliminar la memoria arquitectónica “para transformar lo poco que el Paraguay tiene como valuarte”. Desde la Fundación Museo Pindú esperan que la Secretaría de Cultura responda a la Municipalidad de Asunción con la información precisa sobre la casa.

“El propio Pindú decía que esta casa era su mayor obra dentro de la arquitectura residencial. Estaba orgulloso con el alcance que tuvo la casa. Ahora no está bien cuidada, está abandonada como para que entre la topadora. Como Fundación Museo Pindú esperamos que Cultura vuelva a asumir su compromiso con la propia cultura y se manifieste como corresponde. No con un desentendimiento”, lamentó Shafer.