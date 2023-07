¿Demolerán la Casa Kostianovsky?: Dueños quieren hacer un showroom de autos con una de las icónicas obras de Jenaro Pindú

La Casa Kostianovsky, ubicada sobre República Argentina y Alfredo Seiferheld, es una de las icónicas obras arquitectónicas del fallecido Arq. Jenaro Espínola Tami, más conocido como Pindú. Actualmente corre riesgo de derrumbe, puesto que existen presiones para que la Municipalidad de Asunción apruebe el pedido de demolición que fue presentado en el 2021.

En el 2017, la Secretaría Nacional de Cultura dio a conocer la Resolución SNC N° 621/2017, que declara Bien de Valor Patrimonial Cultural al conjunto de quince viviendas proyectadas por Pindú, entre ellas la Casa Kostianovsky. Sin embargo, el ministro de Cultura, Rubén Capdevila, derogó esa resolución en el 2021.

La directora de patrimonio de la Municipalidad de Asunción, Leticia Quiñónez, explicó que en el 2017 se hizo una protección, con un número de registro único, válido para las 15 obras arquitectónicas. Luego, el ministro de cultura dejó sin efecto esa resolución de conjunto y le pidió a su Dirección de Patrimonio Cultural que analice una por una las obras y se les otorgue una resolución de protección a cada una, de forma particular. Hasta ahora las casas siguen desprotegidas.

“Las obras de Pindú son patrimonio cultural de Asunción porque marcan una evolución de la arquitectura del Paraguay, de la modernidad a la época contemporánea. Se trata de una arquitectura muy pintoresca. Para nosotros es un referente muy importante”, manifestó la directora municipal.

Casa Kostianovsky: Municipalidad de Asunción no aprobará pedido de demolición, afirman

Actualmente hay un pedido de demolición por parte de los dueños. Se trata de una empresa de venta de vehículos, que desea edificar un salón de exposición de autos.

Quiñónez dijo que la Municipalidad no aprobará ningún pedido de demolición. “Si la SNC determina que la casa Kostianovsky no tiene valor patrimonial, entonces yo voy a aprobar, pero yo tengo consciencia de que es patrimonio, por eso no estoy aprobando”, afirmó.

Sobre el trabajo hecho en estos dos años por la SNC, Quiñónez respondió: “Lo que te puedo comentar es que se hicieron varias mesas de trabajo, con la Facultad de Arquitectura, que entregó varios estudios que se habían hecho. Además, recurrieron a la Fundación Museo Pindú. Trabajaron en documentos de contenido y documentos formales”, indicó.

La arquitecta comentó que ya se tendría una resolución, pero se derivó a la Dirección de Asesoría Jurídica de la SNC y de ahí debería pasar al ministro para que este firme.

Concejales no están a favor de cuidar el patrimonio, dice directora

Consultada por qué la propia municipalidad no cataloga las casas como patrimoniales, la directora expresó: “Yo puedo proteger, pero para eso debo hacer una resolución de la Dirección General de Desarrollo Urbano y que se envíe a la Junta Municipal para que esta emita una ordenanza que proteja esa cuenta catastral. Yo creo que el camino es más largo en la municipalidad, porque yo no encuentro mucho apoyo de la Junta Municipal”,

Quiñónez recordó que se puede repetir el caso del Molino San Luis. ”Era un patrimonio cultural, pero no estaba protegido y se demolió”, dijo.

Según datos de la Secretaría Nacional de Cultura, el aporte de Pindú puede ser evaluado, tanto en el orden arquitectónico y urbano–ambiental como en el ámbito del diseño de la plástica, con el objeto de establecer una significación de la totalidad de su obra dentro del conjunto de la arquitectura y de las artes visuales de Paraguay.

PC de Mario Abdo Benítez: Ahora se debería devolver el favor

Según fuentes municipales, en el 2017 la futura descatalogación del lugar se habría arreglado con autoridades, luego que la casa Kostianovsky fuera dada como “ofrenda” a Mario Abdo Benítez, quien usó el lugar como su PC cuando se candidataba a Presidente de la República. La obra arquitectónica se convirtió en el Puesto Comando del movimiento Colorado Añetete.

¿Qué otras casas están destrotegidas?

Todas estas viviendas de Pindú cuentan con edificación de Valor Patrimonial Cultural en la ciudad de Asunción, pero se encuentran desprotegidas:

Casa Turtola, del distrito de La Recoleta, ubicado en la Avda. Mcal. López entre Trifón Benítez Vera y Bélgica; Casa Gruhn, distrito de San Roque, situado en Avda. Mcal. López esq/Zanotti Cavazzonni; Casa Plate, del distrito de la Recoleta, se encuentra sobre las calles Cap. Ruy Díaz de Melgarejo c/Alberto Souza.

Casa Matalón (actual casa Benítez), distrito San Roque, España casi Brasilia; Casa Peroni, distrito San Roque, Avda. Mcal. López c/Pedro García; Casa Pazos, distrito San Roque, Cap. Figari e/Manuel Domínguez y Tte. Fariña; Casa Musi, distrito Santa María de la Asunción, en las calles Dr. Esculies c/Rafaela Machaín de Guanes; Casa Espínola, distrito de La Recoleta, situado en Dr. Telmo Aquino N° 4085.

También están desprotegidas: Casa Ferreira Falcón, distrito La Recoleta, Avda. Mcal. esq/Bélgica; Casa Federer, distrito de San Roque, en las calles Luis de Morales c/Ricardo Brugada; Casa Martínez Trueba, del distrito Santísima Trinidad, situado en Avda. José de San Martín esq/Agustín Barrios.

Completan la lista: Casa Martínez, distrito La Recoleta, ubicado en Avda. Boggiani esq/R.I. 4 Curupayty; Casa Casco Bachen, distrito San Roque, en las calles Dr. Brugada esq/Diego de Silva y Velázquez; y Casa Stadecker (Casa Aldave), del distrito Santísima Trinidad, ubicada en la calle España c/Venezuela.