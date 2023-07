Amparos judiciales por medicamentos están llevando a la “bancarrota” al Incan, según director médico

Pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), además de padecer una dolorosa enfermedad, deben sufrir por la falta de medicamentos oncológicos.

El director médico del Incan, doctor Marcelo Galli, reconoció que la falta de provisión es una problemática que afecta a esta institución. Alegó que se da por la falta de presupuesto y el incremento de usuarios externos y con seguro privado.

Sin embargo, el médico señaló que existe otro inconveniente más grave que se debe atender con urgencia. “El problema más grave que está afrontando el Incan desde hace dos años y es lo que está produciendo un vaciamiento de su presupuesto son los amparos judiciales de medicamentos oncológicos. Eso impacta negativamente porque consume más del 50% de nuestro presupuesto. Solamente en medicamentos oncológicos”, dijo.

Amparos judiciales no deben tocar recursos de Incan

Agregó que la próxima administración deberá buscar una salida economómica para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ya no utilice los recursos del Incan para actar las órdenes judiciales para compra de medicamentos.

“Salud debe pagar eso, pero debe pagar de otra fuente que no sea la fuente del Incan. Hay una fuente que se llama 915, que es para pagos judiciales, justamente. Deben pagar de ahí y no sacar de la fuente 310 del Incan, que es para productos oncológicos e insumos. Eso es lo más urgente que se debe corregir en la próxima administración, porque -hablando en términos comerciales- está llevando a la bancarrota al Incan”, expresó.

Galli comentó que el Incan debe destinar alrededor de G. 80.000 millones al año para dar cumplimiento a entre 80 y 120 amparos judiciales de compras de medicamentos.

Fármacos oncológicos que no están en listado de Salud Pública

Se tratan de medicamentos que no se encuentran en el listado de Salud Pública, por lo que se deben realizar compras directas a precios muy elevados, según explicó. “Son compras directas y las farmacéuticas ponen el precio que quieren. A veces 10 veces más”, lamentó.

En ese sentido, el director médico señaló que el próximo gobierno debe reunir a todos los involucrados en una mesa de diálogo para hallar una solución.

“La nueva administración, tenemos que sentarnos todos, farmacéuticos, proveedores, Ministerio de Salud, Incan, y poner las cartas sobre la mesa y dejar de macanear con este tema”, expresó.

Invertir en educación preventiva contra el cáncer

Igualmente, indicó que se requiere de una mayor inversión en cuanto a educación preventiva, a fin de que los pacientes oncológicos acudan a realizarse una detección precoz de la enfermedad, lo que derivará en un tratamiento menos costoso.

“Son medicamentos millonarios que recién están saliendo en Estados Unidos y algunos oncólogos colegas ya indican acá en Paraguay. Esto suena muy crudo, la mayoría, pero te hablo de la mayoría, no casi todos los medicamentos oncológicos, son paliativos. No curan, no cura más la enfermedad, prolongan la vida. Prolongan la vida dos meses, seis meses, dos años. ¿Entendés?”, mencionó.

“Vamos a diagnosticar más temprano y los tratamientos van a ser menos costosos. Pero, lastimosamente, más de la mitad de nuestros pacientes, en términos generales de cáncer, vienen a consultar ya en estadios más avanzados, donde los costos son altísimos y el pronóstico es bajísimo”, añadió.

El presidente electo, Santiago Peña (ANR, HC), y su elegido minsitro de Salud, doctor Felipe González, deberán asumir el el próximo 15 de agosto.