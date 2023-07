Mario Vega: Expresidente del Indert asegura que fiscales tenían orden superior de sacarlo esposado de su despacho

Mario Vega, extitular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), señaló esta mañana que presentó al tribunal de sentencia que lo juzga por lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, los documentos que demostrarían que la causa fue montada, por haberse negado a un negociado relacionado con el Clan Fretes.

El extitular del Indert señaló que no tiene dudas de que en su causa, “se haya ordenado desde el miembro de la máxima autoridad judicial -Antonio Fretes- en nuestro país, que caigan encima de mí los fiscales como perros, digamos así como esos perros pitbulls, porque querían sacarme esposado de mi despacho”.

“Esa es una versión que escuché, me dijeron llegar algunos, conocidos un mes antes de ese procedimiento, que yo tenía que salir, yo iba a salir mejor dicho, en breve, esposado de mi despacho”, dijo Vera.

Asdrúbal Fretes Valenzano, uno de los hijos del exministro de la Corte, presionó para que el Indert pague unos G. 60.000 millones por 2.000 hectáreas de tierra del distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Alto Paraná, según lo declarado por Mario Alfredo Vega Mereles.

Lea más: Tribunal se interioriza de denuncia contra clan Fretes

Extitular de Indert: Asdrúbal en persona le pidió que compre las tierras

Mario Vega se refirió a las presiones que habría recibido de parte de Fretes, señalado que personalmente había acudido a su oficina para hacerlo. “Él acudía al Indert y en tres ocasiones, si no me equivoco, le recibí dos o tres ocasiones, le recibí en audiencia, y él en forma personal me solicitó para llevar adelante la compra de esas tierras”, dijo.

Vega confirmó que las tierras que pretendían vender al Indert, en el distrito de San Rafael del Paraná, en Itapúa, eran “fantasmas”. “El título tenía tierras suficientes, se encuentra superpuesto con otras colonias, incluso propiedad del Indert ”, dijo.

“Dos mil hectáreas fueron tasadas, ya estaba todo listo como para llevar adelante las compras. La aprobación de la Junta de Asesoría de Control, con una resolución presidencial en la institución, e incluso plan de caja, ya había todo preparado. Visto bueno de alto funcionario de la institución, solamente faltaba que yo tome la decisión y firmara la resolución”, contó.

“Fue tasado en ese momento 30 millones de guaraníes la hectárea”, dijo Vega.

Lea más: Extitular del Indert va a juicio oral por supuesta coima

“Había presión de varios políticos por esas tierras”

Consultado sobre otras personas que fueron a su despacho con Fretes, el extitular del Indert señaló que no recordaba que vaya otra persona con él, pero sí que el caso era de interés de varios políticos.

“Muchos políticos con alto cargo me llamaron por ese expediente, me convocaron incluso, cuyo nombre me reservo por los momentos de revelar”, aseguró.

Vega contó que incluso le comentó al presidente Mario Abdo Benítez, lo que estaba sucediendo y las presiones que estaba recibiendo.

“Le dije al Presidente que me estaban presionando para el pago por unas tierras, pero que no correspondía, le dije. Entonces me manifestó el Presidente, a que no pague bajo ningún sentido por algo que no corresponde, y que me cuidara bastante”, concluyó.