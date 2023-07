Procesan al exdiputado Noguera y lo citan para la imposición de medidas en caso de “merienda escolar”

Tras procesar al exdiputado colorado Ever Noguera por lavado de dinero y otros delitos, el juez penal de garantías José Agustín Delmás Aguiar convocó al político para el jueves 27 de julio de 2023 a las 8:30 para la audiencia de imposición de medidas cautelares previsto en los artículos 242 (prisión preventiva) y 245 (medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva) del Código Procesal Penal (CPP).

Lea más: Imputan a Friedmann y Ever Noguera por el montaje de esquema delictivo

Éver Noguera ya no posee fuero parlamentario

La citación a Noguera es en atención a que el procesado Ever Juan Aricio Noguera no ha ido electo como diputado ni como senador de la Nación, por lo que ya no se reúnen los requisitos previstos en el Art. 328 del CPP (obstáculo del fuero), y teniendo en cuenta la imputación presentada por los agentes fiscales Osmar David Legal Troche y Luis Amado Said Frágueda, en contra del mencionado ahora exparlamentario.

Al admitirse la imputación del Ministerio Público, el Juzgado penal concedió plazo legal de 6 meses para presentar su requerimiento conclusivo (acusación u otro pedido) que deberá hacerlo el 19 de enero de 2024.

El proceso que enfrenta Noguera es en la causa caratulada “Rodolfo Max Friedmann y otros s/ lavado de dinero y otros”, año 2018.

Los delitos imputados al exdiputado por el Ministerio Público

El Ministerio Público imputó el 31 de agosto de 2020 al exdiputado Noguera por los hechos punibles previstos en el art. 8 de la Ley N° 2523/2004 “Administración en provecho propio”, y por los artículos 196 inciso 1º numerales 1, 2 y 3 del Código Penal “lavado de dinero” y artículo 239 inciso 1º numeral 2 “asociación criminal”, todos ellos en calidad de cómplice.

Adjunto ratificó acusación

El 20 de junio de 2023, el fiscal adjunto Roberto Carlos Zacarías, al rectificar el pedido de sobreseimiento definitivo solicitado por la fiscala Lidia Victoria Acuña Ricardo, aseguró que, analizados los elementos colectados obrantes en la carpeta, considera pertinente formular acusación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro por la comisión de los delitos de administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo (coima), todos en calidad de autor.

Lea más: Merienda escolar: Fiscalía rectifica su decisión de sobreseimiento definitivo y ahora pide juicio oral contra Rodolfo Friedmann

En el caso de Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, por la comisión de los delitos de administración en provecho propio y lavado de dinero, en calidad de cómplice.

Además, el fiscal acusó a Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo por la comisión del hecho punible de administración en provecho propio y lavado de dinero, también en calidad de cómplice.

Finalmente, el escrito también pide la acusación de Eduardo Domínguez por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero, también en calidad de cómplice.

Juez rechazó el “blanqueo” propuesto por fiscala

El pasado 25 de mayo de 2023, el juez José Agustín Delmás había imprimido trámite de oposición al sobreseimiento definitivo solicitado por la fiscala Victoria Acuña.

Con respecto a la esposa de Friedmann, Marly Figueredo, la Fiscalía Adjunta se ratificó en el pedido de sobreseimiento, no así en los demás procesados.

Según el Ministerio Público, el hecho de corrupción se produjo cuando Friedmann fue gobernador del Guairá durante el periodo 2013 a 2018.

Lea más: Fiscala pidió blanqueo de Friedmann y esposa por "pruebas insuficientes"

Para perpetrar los delitos, Friedmann se valió de la constitución de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) para proveer almuerzo escolar a la gobernación en los periodos 2016-2017, de la cual el entonces diputado Ever Noguera y Hugo Alexander Torales ya eran accionistas, refiere la imputación.

La Licitación Pública Nacional Nº 03/2016 ID Nº 301.888 “Adquisición de Almuerzo Escolar” había sido adjudicada a la firma ESSA por G. 15.452.976.000, para la provisión de 1.367.520 raciones de almuerzos escolares.

Posteriormente, el entonces gobernador realizó una adenda por G. 701.549.200, con lo que la adjudicación a ESSA trepó a un total de G. 16.154.525.200.

La Fiscalía tiene la semiplena seguridad de que Friedmann era quien manejaba la empresa ESSA, ya que disponía de sus cuentas en guaraníes y dólares abiertas en el Banco Interfisa.