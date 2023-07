Piden remoción de fiscal en caso RGD y el acusado requiere la absolución

Celso Ayala, fiscal acusador del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitó a los juzgadores la remoción del fiscal Jorge Noguera, quien actualmente cumple funciones en la unidad del Crimen Organizado.

Ayala refirió que durante nueve años, en una unidad fiscal de Luque se mantuvieron abiertas denuncias propiciadas por el condenado Ramón González Daher, con el fin de lograr el pago de deudas, con intereses usurarios.

Indico que el argumento del fiscal Noguera de que no existe plazo para tomar una determinación en cuanto a una denuncia, si bien tiene un razonamiento legal, es excesivo, en este caso por el tiempo transcurrido.

Noguera indicó a su vez que las denuncias se presentaron cuando el fiscal de la causa era Roberto Velázquez.

Expresó que pese a los urgimientos presentados por RGD, para que ordene la detención de los denunciados, no hizo lugar, porque no correspondía y de hecho, no corresponde, enfatizó.

Indicó que no hay plazo para expedirse sobre las denuncias y que en una unidad ordinaria se privilegian casos de urgencias, como por ejemplo los abusos sexuales, entre otros.

Miembro pide escuchar a las víctimas

Noguera refirió que ninguno de los denunciados por RGD ante su entonces unidad fiscal de Luque se presentó en el juicio al usurero para denunciar que fueron víctimas de apriete.

El miembro Enrique Kronawetter pidió que las 150 víctimas de aprietes, conforme al fallo de un tribunal de sentencia, sean llamadas a declarar ante el Jurado de Enjuiciamiento.