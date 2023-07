Secundarios urgen 24.000 tarjetas de billetaje electrónico y cumplimiento del boleto estudiantil

Estudiantes secundarios agrupados en la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) exigen una reunión con las autoridades del Gobierno nacional para tratar de manera urgente la entrega de 24 mil tarjetas de billetaje electrónico. Los alumnos piden ser beneficiados con el boleto estudiantil, para que de ese modo sólo paguen la mitad del costo de un pasaje en el transporte público.

A fin de insistir en el cumplimiento de la Ley N 2507/06, desde la Fenaes solicitan reunirse el próximo lunes 31 de julio con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Viceministerio de Transporte y de las firmas Jaha y Más, que conforman el Consejo Emisor del Boleto Estudiantil (CEBE).

“Vamos a pedir una solución al pedido de las tarjetas porque no nos están dando respuestas. También ver qué pasa con las ciudades del interior del país”, afirmó Ángel Brítez, vocero de la Fenaes.

En el interior, alumnos pagan hasta 4 pasajes, dicen

El dirigente estudiantil manifestó que durante un congreso de estudiantes se reunieron con sus pares de Encarnación y Ciudad del Este, que denunciaron que para llegar hasta sus instituciones educativas, se ven obligados a pagar varios pasajes al día.

“Nos comentaban su realidad en el transporte público. Los compañeros pagan 3 a 4 veces la suma de G. 5.000 por pasaje por ir y venir del colegio”, dijo Brítez, explicando que en esas ciudades el costo del transporte público es más elevado que en la capital del país.

Brítez señaló que incluso existen estudiantes que no asisten regularmente a los colegios por no contar con recursos económicos. “Es una preocupación, un gasto grande. Hay días que no van porque no tienen plata para el pasaje cuando les queda lejos el colegio”, agregó.

Según argumentó el representante estudiantil, la empresa Epas S.A encargada de la tarjeta electrónica Jaha y, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) no desea asumir los costos de impresión de las 24 mil tarjetas de billetaje electrónico. Hasta la fecha se otorgó 75 mil de los plásticos a los secundarios.

En caso de no invertir en los plásticos, Fanaes solicita un proyecto que garantice el cobro de G. 1.700 en buses diferenciales y G. 1.150 en buses convencionales.