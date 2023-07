Instituciones educativas de Paraguarí beneficiadas con proyecto MEC-MITIC no tienen acceso a internet

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) había suscripto un acuerdo específico con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el 14 de julio del 2021, para incorporar tecnología en las instituciones educativas, para mejorar sustancialmente las condiciones de aprendizaje de los alumnos y la gestión en el sistema educativo.

Sin embargo, dicho objetivo no se logró, atendiendo a que los educadores no pueden utilizar como una herramienta de apoyo, uno porque está limitado y otro porque la señal de internet es deficiente o nunca pudieron acceder a ella. El proyecto era solo con fines pedagógicos, no se puede utilizar para enviar correos, bajar tutorial de las redes, y para cumplir con el plan curricular recurren a sus paquetes de datos de la telefonía móvil.

La directora de la escuela N° 1.363, República del Paraguay, de la compañía Azcurra de Pirayú, Luisa Jara, manifestó que desde la instalación de una caja negra en su institución educativa se realizaron las conexiones e instalaciones de dos routers, pero lastimosamente no tienen señal.

Manifestó que realizó el reclamo correspondiente al MEC. “Vinieron a ver los técnicos que serían de MITIC y dijeron que el equipo de ellos funciona y que se debería de hablar con los técnicos de Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco)”, expresó. Dijo que también ya realizó el reclamo correspondiente en dicha institución, pero siguen sin solucionar el inconveniente.

Convenio no cumple objetivo

El director de la escuela San José de Yaguarón, Édgar Caballero, manifestó que la institución está en el área urbana, pero que de igual manera el servicio de Copaco es deficiente, hay veces que por semana no tienen internet y otras veces cuentan, pero con cortes intermitentes. Por eso no se puede cumplir con el objetivo del proyecto de mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos y la gestión en el sistema educativo.

A su vez, el director de la escuela Melania Zarza, de la compañía Aguai’y, de Carapeguá, Eduardo Vera, manifestó que más días están sin internet y como están alejados del área urbana, tal vez eso influye para contar un servicio fluido a la red informática.

Los docentes manifestaron que es una inversión perdida en el departamento de Paraguarí porque en esta zona el MEC-MITIC invirtió un total de G. 274.862.160, cuyo convenio fenece este año, con un servicio deficiente en la zona.

En el distrito de Pirayú se instalaron los equipos para el acceso a internet en cinco instituciones educativas. En Carapeguá, Paraguarí, Quiindy y Yaguarón en dos escuelas y en Escobar e Ybycuí, una escuela en cada distrito, pero no pueden conectarse a la red por falta de señal.

El proyecto consta de seis componentes: infraestructura tecnológica montada y en funcionamiento, conectividad de última milla, servicio de conectividad a internet, operación, mantenimiento y seguro, capacitaciones básicas respecto al uso de las TIC y Gestión del proyecto y supervisión.