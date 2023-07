Denuncian a supervisora por presunto mal desempeño en sus funciones y “prepotencia” en Félix Pérez Cardozo

Docentes de distintas comunidades educativas de la localidad de Félix Pérez Cardozo, Guairá, denunciaron que la supervisora pedagógica del área 4, Mag. Sonia Mabel García, constantemente “utiliza la prepotencia” y comete supuestos maltratos a docentes y directores bajo su dirección. Ya en varias ocasiones fue denunciada por hechos similares ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y fue sujeta a una auditoría, pero siempre logró su absolución.

Actualmente, afronta otro proceso de auditoría con resolución pendiente por mal desempeño de funciones supuestamente por repartir bebidas alcohólicas a alumnos menores de edad durante una competencia deportiva denominada “Inter comunidad educativa 2022″ entre escuelas y colegios de esta localidad. Además, en esa actividad cobró entradas con boletas con sello de la supervisión, algo que no fue autorizado por el MEC, según los reclamos. Tampoco se supo el destino de la recaudación del dinero de dicho evento.

La docente Evangelina Báez indicó que para la comunidad educativa “ya es insostenible la conducta de la supervisora. “Ya he hecho varias denuncias por las vías correspondientes. Repartió bebidas alcohólicas a menores de edad, cobró entradas cuando está prohibido y ella como autoridad debería ser el ejemplo, especialmente para los niños menores. Nosotros queremos que el MEC tome medidas y realice las sanciones pertinentes, queremos que se traslade a esta señora para que vuelva la paz y se pueda trabajar bien en la comunidad”, reclamó la educadora.

Supervisora niega prepotencia y alega que solo hace su trabajo

Al respecto, la supervisora Sonia García negó rotundamente las acusaciones de las docentes y alegó que solamente realiza su trabajo como tal, el de controlar a los docentes y directores para que cumplan bien con sus funciones.

“Ellos están en su derecho de decir y denunciar lo que quieran, pero yo demuestro con documentos, mi trabajo es supervisar las instituciones y los trabajos de los docentes, yo solamente cumplo con eso y a mucha gente no le gusta que le controle, mi función es pedagógica y administrativa. En todas las denuncias que me hicieron salí bien, en una de ellas el propio ministro (Nicolás) Zárate había firmado que no corresponde, en otro caso Asesoría Jurídica remitió al archivo por falta de pruebas y otras supuestas denuncias que ya fueron finiquitados”, expresó.

Con relación a la supuesta distribución de bebidas alcohólicas a los alumnos, solo se limitó a decir: “He respondido con documentos en cada punto de las denuncias y ya tiene un finiquito en el MEC”.

