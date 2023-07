Nuevos diputados piden informe sobre manejo de la Universidad de Canindeyú

La Cámara de Diputados aprobó en su última sesión ordinaria el pedido de informe sobre la utilización de los recursos en la mencionada universidad Nacional, a pedido del diputado colorado Benjamín Cantero con apoyo de su colega, el liberal Cleto Giménez. Ellos son los nuevos diputados electos por Canindeyú en las últimas elecciones. La reelecta por tercera vez -Cristina Villalba (ANR-HC)- no estuvo de acuerdo con el pedido.

“En honor a los padres, a la sociedad de mi querido departamento Canindeyú, hoy quiero pedir un informe de la utilización de los recursos de la Universidad Nacional de Canindeyú, la UNICAN. Nos gustaría saber cuántos son los recursos que se utilizan allí, si bien tengo entendido que también hay una fundación, me gustaría saber quiénes presiden, quiénes son los miembros de esa Fundación de manera de transparentar los recursos de dicha institución”, dijo Cantero para argumentar su petición.

Universidad de Canindeyú: Denuncias cajoneadas

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó durante una auditoría ordenada en el año 2020, que hubo un posible perjuicio patrimonial de más de 230 millones en la construcción de un aula y una cantina en la sede central de Saltos del Guairá, pero la fiscalía está cajoneando el caso.

También existe una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el rector Mariano Adolfo Pacher y una imputación por supuesta falsificación de firmas contra el decano de Derecho Francisco Julián Delgado.

Cristina Villalba defiende a autoridades de la Universidad

La diputada cartista Cristina Villalba no solo no firmó el pedido de informe junto a sus colegas de Canindeyú, sino incluso pretendió que dicho informe no se apruebe. Según ella, la UNICAN es un lujo para el departamento, que brinda oportunidades de formación a muchos jóvenes; y con respecto al pedido de informe, dijo que la Contraloría es la institución genuina para controlar la administración de dicha institución, en una clara actitud en contra de la petición de sus colegas.

Sin embargo, la diputada no pudo evitar que la plenaria aprobara el pedido de informe que emplaza por 15 días a los directivos de la UNICAN para que remitan lo solicitado sobre la utilización de los G. 38.000 millones de presupuesto con que cuenta actualmente.