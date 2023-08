Envíos de carne mantienen tendencia de caída: 10% en volumen y 16% en valor

La exportación de cortes de carne bovina desde enero al cierre de julio de este año fue de 182.220 toneladas, por valor de US$ 880 millones, cifra que representa una caída del 16,7% en divisas generadas y una reducción del 9% en volumen enviado, comparando con igual lapso pero del 2022, según el informe mensual del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En forma general, las exportaciones de todos los rubros de la ganadería, incluyendo carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como todos los productos y subproductos de origen animal, desde el 1 enero de este año hasta el cierre de julio, totalizaron 352.650 toneladas, por valor de unos US$ 1.145 millones, que representan 1,8% menos respecto al volumen enviado durante el mismo periodo comparado del año pasado, pero con una disminución en el ingreso de divisas del 14%.

Taiwán mantiene el segundo puesto

Al cierre de julio de este año, Taiwán importó 24.816 toneladas de carne bovina paraguaya, por US$ 127 millones, compra con la que ese país se afianza cada vez más como segundo mercado más importante para la carne de nuestro país, en divisas y en volumen, según el informe del Senacsa.

Pero el principal mercado de la carne sigue siendo, con una gran diferencia Chile, con unas 74.164 toneladas por US$ 382,88 millones, el 41% del total exportado por nuestro país en el lapso señalado, seguido por Taiwán, que representa más del 14% de nuestros envíos.

El tercer mercado de la carne paraguaya es Brasil, con US$ 93,3 millones de divisas por 16.881 toneladas. A su vez, Rusia, sigue relegado al cuarto lugar como mercado de la carne bovina paraguaya, con US$ 60,69 millones de divisas, por unas 17.003 toneladas compradas. El quinto destino de la carne paraguaya es Proveeduría Marítima (compra indirecta de China), con 9.477 toneladas por US$ 36,4 millones.

Exportación de carne de cerdo creció más del 300%

En otro orden, en carne porcina, Taiwán se mantiene como el primer comprador, con el 48% de las exportaciones paraguayas de este rubro; seguido por Uruguay, con 35%; y Georgia, con 14%, Brasil 2% y entre otros.

Las exportaciones de carne y menudencias porcinas desde enero hasta el cierre de julio fueron por 3.324 toneladas por US$ 8,39 millones, que representa un crecimiento de más de 300% en relación al mismo periodo del año pasado.

En otro rubro se destaca que Brasil es hasta el cierre de julio el mayor comprador de subproductos no comestibles de origen animal, con 7.279 toneladas por US$ 28,5 millones, seguido de EE.UU., con 2.019 toneladas por US$ 16,6 millones.