“Guairá y el Paraguay necesitan paz”, dice Sosa

Durante la entrega de equipos informáticos para las diferentes instituciones educativas del departamento del Guairá, gestionada por el gobernador electo, César Luis Sosa Fariña (ANR), brindó un discurso en la que se refirió a la crisis político-jurídica que sufrió la Gobernación del Guairá en los últimos dos periodos pasados (Rodolfo Friedmann 2013-2018 y Juan Carlos Vera 2018-2023), en donde el más afectado fue el pueblo guaireño, sin recibir ningún tipo de beneficio.

“El Guairá y el Paraguay necesitan paz, no me voy a cansar de decir en mis discursos que el departamento necesita paz, necesita tener a sus autoridades unidas, aliadas, para poder traer beneficio al departamento y por qué no al país. Guairá es un ejemplo para el país y hoy con este pequeño grano de arena que nos da Conatel, que a lo mejor no es mucho, pero son señales de lo que nosotros queremos construir, estando unidos, mostrando siempre la transparencia, honestidad y por sobre todo, demostrando que las autoridades unidas pueden conseguir grandes cosas para su pueblo”, exclamó.

Gobernador electo destaca gestión antes de asumir

Asimismo, el gobernador electo destacó que a pesar de que todavía no han asumido el cargo, ya están realizando varias gestiones ante los diferentes ministerios y entidades del Gobierno Nacional con una respuesta favorable.

“Hay que destacar que antes de ser autoridades ya estamos siendo beneficiados con 80 computadoras que hemos gestionado y agradecemos. Hablé presidente electo (Santiago Peña) y me dijo que todavía no asumí el cargo y ya estamos recibiendo beneficios, y eso es porque nosotros, los guaireños, nos vamos con el corazón en la mano a pedir las cosas, para nuestra gente, para nuestros hijos, y esperamos que podamos continuar trabajando todos juntos porque esa es la consigna de este nuevo gobierno que entra el 15 de agosto, no a la persecución, si a la paz, si a la integración y sí al progreso”, sentenció Sosa.

En la ocasión, se entregaron un total de 80 notebooks de última generación, con conectividad a internet por dos años a través de la empresa de telefonía Tigo, que se logró gracias a un convenio entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con una inversión cerca de los US$ 80.000.