Hurtan de la Fiscalía dinero incautado en el caso de la “marihuana vip”

El juicio oral y público por el caso conocido como “marihuana vip” se inició en la semana pasada, con la presentación de incidentes varios. Este fue el momento en que el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak informó el hurto de evidencias.

Se trata de varios billetes en moneda nacional y en dólares, que se encontraban depositados en la sede de la Unidad Especializada en la Lucha contra del Narcotráfico.

Pak informó que la denuncia correspondiente fue presentada por el fiscal adjunto de la Unidad Marco Alcaraz ante la Fiscalía de Delitos Económicos, cuya investigación Pak solicitó al Tribunal de Sentencia que traiga a la vista en el juicio oral y público.

Dinero fue enviado a la Senad para su resguardo, pero “rebotó”

Según los datos, Pak dispuso que se envíe el dinero a la Senad, pero esto no se cumplió porque esta institución ya no recibe dinero como evidencia. Esta respuesta aparentemente ya no se informó a Pak, quien luego fue desafectado para trabajar con exclusividad en la causa A Ultranza Py.

Su reemplazante interino Andrés Arriola al hacer el relevamiento de las pruebas recibe la información de que parte de la plata incautada desapareció, por lo que informó al adjunto antidrogas Marco Alcaraz, quien hizo la denuncia correspondiente.

El dinero corresponde a lo que se incautó del domicilio de Francisco Javier Gutiérrez Carrasco, “Franche” y el monto se precisará una vez que llegue el informe al Tribunal.

Además de Guitiérrez, también están acusados Henry Alexander Homzi, alias “Yankee”, María Monserrat Barros Estragó, Diego Elizeche Monti, Jorge Matías Samudio, Francisco Javier Gutiérrez Carrasco, alias “Franche” y Moisés Enrique Basualdo Valiente, alias “Doctor”.

La lista sigue con Rodrigo David Marecos, Nicolás Marecos, Arturo Daniel Vega Yambay, Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias “Torta” Eugenio José Méndez, alias “Memo” y Matías Adrián Paciello.

El operativo que dio origen a la causa “marihuana VIP”

Estas personas fueron detenidas durante el operativo “Gorilla Glue”, realizado en setiembre del 2020 que consistió en una serie de allanamientos realizados en Asunción y Fernando de la Mora –doce en total– durante los cuales fueron destruidos cuatro modernos invernaderos.

