Tribunal de cuentas otorga medida cautelar contra pedido de intervención de la municipalidad de Ñemby

El lunes último el Tribunal de Cuentas en lo Contencioso Administrativo Segunda Sala, integrado por María Celeste Jara, Edward Vittone (voto en disidencia), y Guillermo Zillich, dio lugar a una medida cautelar a favor del intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, que buscar evitar la intervención de su administración.

En el segundo punto del Auto Interlocutorio de dicho tribunal indica la suspensión de los efectos de la resolución n° 106/23, acta 24 del 05 de junio, dictada por la Junta Municipal, mientras se sustancie el fondo de la cuestión. El ejecutivo pretende anular dicha asamblea.

En dicha sesión, la corporación legislativa resolvió por unanimidad solicitar la intervención de la administración del intendente municipal, Tomás Olmedo (ANR), cuestionado por mal desempeño de funciones.

Apenas el tribunal dio lugar al pedido del ejecutivo municipal, el abogado, Fernando Beconi, remitió una nota a la Cámara de Diputados para atajar el avance de la investigación de la comisión especial sobre el pedido de intervención.

“Aberrante y extemporánea”, dice concejal

Por su lado el concejal colorado, Marcelo Martínez, calificó de aberrante y extemporánea la medida otorgada por el Tribunal de Cuentas al intendente municipal, porque el pedido de intervención ya se encuentra en marcha en la Cámara de Diputados.

“Esta medida es una aberración total a las leyes y a la justicia, porque no se puede notificar sin antes otorgar la contracautela, que es una garantía de 50 millones de guaraníes, y eso es algo bastante llamativo y totalmente improcedente”, expresó el concejal Martínez.

Dijo que la resolución de la Junta es solo para transparentar la gestión municipal, y que no causa ningún daño, por lo que la resolución del tribunal es totalmente improcedente y que carece de argumentos.

Resaltó que con la acción planteada contradice las expresiones del propio intendente, quien había manifestado que cuenta con los documentos respaldatorios y que cuanto más controles haya es mejor para su administración.

“No sé cuál es el temor y el miedo del intendente para transparentar su gestión, porque él manifestó que celebraba el pedido de intervención, y que contaba con los documentos respaldatorios, porque una intervención no significa que será destituido”, expresó el edil.

Denuncia ante el JEM

Los ediles de la localidad de Ñemby analizan denunciar a los mencionados jueces que otorgaron la medida cautelar al intendente municipal, Tomás Olmedo, y aseguran que atentan contra la democracia y la transparencia.

“Estos jueces deben ser denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque no pueden inmiscuirse y encima resolver algo que no tiene sustento ni fundamento legal dentro de su resolución, y estos tipos de jueces, que atentan contra la democracia y la transparencia no pueden seguir ocupando esos cargos tan relevantes”, expresó Martínez.

Comentó que mañana los ediles deben de comparecer ante la comisión especial de la Cámara de Diputados para ratificarse en el pedido de intervención de la administración municipal, la cita es para las 14:00 y también el jefe comunal fue convocado para las 16:00.