Precio del novillo en Paraguay es más alto que en Brasil, Uruguay y Australia

Un hecho llamativo, que podría ser histórico, se registró en la coyuntura ganadera, porque el precio del ganado en Paraguay superó al registrado en países de referencia como Uruguay, Brasil y Australia, según la información de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Consultado al respecto, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, explicó la demanda internacional de los mercados más importantes de la carne bovina, por la época del año y la competencia interna entre los frigoríficos del Paraguay por el ganado terminado y disponibles para proveer a esos mercados, habría generado dicha coyuntura de precios.

Según los datos difundidos por la ARP, el novillo gordo se cotizó el día 8 de este mes en US$ 3,55 por kilogramo, mientras que en Uruguay el precio del novillo se ubicó en US$ 3,50 por kilogramo; en el Brasil en US$ 3,15 por kilogramo y en Australia en US$ 3,34 por kilogramo.

Por otra parte, el Dr. Mario Balmelli, de la Comisión de Carne de la ARP, comentó que en el ámbito local se percibe una menor oferta.

Explicó que, según el informe de precios regionales del ganado, de Fax Carne, lo que está sucediendo es natural, porque los cambios de los precios están determinados por la oferta y la demanda en una economía de libre mercado.

Agregó que los mercados están muy dinámicos, porque se dan cambios en los países compradores conforme situaciones particulares que determinan frecuentemente fluctuaciones en función a la predominancia o no de algún país comprador en particular, en cada país exportador.

“Actualmente, mas allá de que estemos teniendo un invierno relativamente benigno para la producción en el Paraguay, la oferta forrajera disminuyó bastante en cantidad y sobretodo en calidad, lo que en consecuencia condujo a una situación de menor oferta de ganado”, según explicó Balmelli. Pero el precio del novillo en la Argentina está en US$ 3,90 por Kilogramo, para consumo.