Circula video donde piden ayuda a Lizarella para liberar vehículo y Nenecho habla de montaje

Un video corre las redes sociales donde se observa a un conductor de un automóvil siendo grabado y hablando por teléfono celular con la senadora Lizarella Valiente, esposa del intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, con altavoz encendido.

De lo que se lograr escuchar de la conversación, el joven dice que estaba en Villa Morra, que se había dormido dentro del auto y encontró que a su rodado le habían colocado un cepo. “Salí de una fiesta, me quedé dormido, me pusieron un cepo y me quieren llevar el auto al corralón”, sostuvo.

Luego se escucha la voz de una mujer que le responde y plantea que llame a Nenecho, pues ella le menciona que estaba por entrar a una entrevista.

“Pasame su número, Lizarella por favor”, le solicita el supuesto infractor. “Dale, dale”, le termina diciendo la mujer que estaba en llamada.

Nenecho dice que todo fue un montaje

En comunicación con ABC, el intendente Óscar Rodríguez dio su versión. Señaló que su esposa es la que conversa con el conductor.

“Evidentemente es alguien que está queriendo dejarla mal, porque ella jamás se inmiscuye, mucho menos pide favores”, alegó Nenecho.

Agregó que la parlamentaria no le prestó mucha atención a la llamada porque estaba por entrar a una entrevista.

Afirmó que se notaba que era algo preparado y montado, y para saber qué reacción tenía la legisladora.

“Me parece algo absurdo y ridículo, porque se ve perfectamente en el video que alguien le estaba indicando qué decir”. Aseguró que nadie le llamó para liberar un vehículol.

Dentro de sus explicaciones Nenecho expresó que le llamó la atención que si el hombre era su amigo, le pidió a Valiente que le envíe el contacto del intendente. Finalmente manifestó que no tiene ningún reporte de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) sobre el caso.

Lizarella aseguró que no conoce al que la llamó

También en contacto con ABC, la parlamentaria confirmó que era ella quien habló con el joven, y dio su versión. Comentó que estaba aguardando una llamada telefónica para que le hagan una entrevista. No suele atender números desconocidos, pero esta vez atendió porque estaba aguardando la llamada para una nota periodística.

Detalló que el hombre le pidió un favor, a lo que ella le dice que le llame a Nenecho. “De hecho yo no quiero ser nunca maleducada, ni prepotente y me deslindo de cualquier responsabilidad, y le digo siempre a las personas, llámenle a Óscar”, puntualizó.

Por último señaló que ella es respetuosa del trabajo de su esposo y no se inmiscuye, y Rodríguez tampoco en la gestión de la senadora. Dice que le causó gracia que le haya pedido el número de teléfono, si era amigo de Nenecho, y la forma en que se grabó el video, con la llamada en altavoz. “Y si alguien te llama a pedir eventualmente ciertos favores, no van a grabar la llamada. Es evidente la mala intención de esta persona”, sentenció.

Incluso compartió a ABC una captura de pantalla de un número de teléfono con el chat donde le piden a la senadora el contacto de su esposo.