Hospital Nacional: bebé no falleció por corte durante cesárea, asegura directora

Elvira Duarte, una embarazada que fue atendida en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) denunció que los médicos que le practicaron una cirugía de cesárea provocaron un corte en la espalda del bebé, que le ocasionó la muerte. El supuesto hecho de negligencia médica ocurrió el martes, en el establecimiento de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

La doctora Estela Torres, directora general del HNI, aseguró a ABC que la muerte del recién nacido no tiene que ver con el corte que, admitió, ocurrió durante su alumbramiento, al que calificó de “muy complicado”. Contó que la paciente de 27 años fue remitida desde el Hospital de Benjamín Aceval con un diagnóstico de pretérmino de 27 semanas de gestación y pérdida de líquido amniótico.

“La señora ingresó directamente a sala de parto porque ya se sabía que era un caso complejo. Su historia clínica refiere que ya venía perdiendo líquido amniótico desde hacía 36 días. También tuvo pérdida de sangre vaginal. Al abrir el útero se constata un desprendimiento de placenta del 40% y para complicar aún más la situación, el niño estaba en una posición trasversa, que es bastante difícil maniobrar para el médico”, explicó Torres.

La directora del hospital indicó que pese a que el neonato fue reanimado e ingresado a terapia intensiva, falleció luego de algunas horas.

“El niño tenía una vitalidad muy baja al nacer, se le reanima e ingresa a neonatología. El bebé tenía una hipoplasia pulmonar, además tenía pie bot y dilatación de los ventrículos cerebrales. La doctora de guardia realizó las maniobras necesarias, fue bastante difícil, porque al no haber líquido, prácticamente el niño estaba comprimido dentro de la pared uterina”, refirió.

La doctora Torres indicó que probablemente el bebé tenía otras malformaciones congénitas por el tiempo en que sobrevivió en el útero sin líquido amniótico.

Hospital Nacional: procedimiento fue manual, dice directora

La directora general del Hospital Nacional negó que el corte que el bebé tenía en la espalda haya sido la razón de su fallecimiento. Manifestó que en el procedimiento de extracción del neonato no intervienen elementos punzantes o cortantes, como bisturí.

“El bebé estaba en una cavidad donde no había líquido amniótico, pesaba 1.100 gramos y tenía una piel todavía en formación. Solamente con la mano se manejó, no se uso bisturí justamente porque ese tipo de niños son muy frágiles y se pueden lesionar. Creo que la lesión se produjo por las maniobras que se hicieron para poder sacarle al niño de la cavidad uterina. Pero esa no es la causa de muerte; no funcionaban sus pulmones”, aseguró Torres.

La directora del hospital destacó que la madre del bebé estaba en conocimiento del estado delicado de su gestación. Refirió que los informes del Hospital de Benjamín Aceval ya hablaban de múltiples malformaciones congénitas.

“Al momento de nacer, el bebé era piel y tejido subcutáneo. Prácticamente no tenía grasa; un bebé de 1.100 gramos entra en la palma de la mano. Su mamá estaba perdiendo líquido hace 36 días y por lo general las mamás con 72 horas de perdida ya hacen una sepsis grave y fallecen tanto el bebé como la madre si no se toman las medidas pertinentes”, sostuvo.

Actualmente, la madre del recién nacido -que tiene otros tres hijos- se encuentra estable pero sigue internada en el Hospital Nacional.