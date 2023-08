Roberto L. Pettit: vecino denuncia que su casa está por caer al precipicio

Según relata Mario Silva, un vecino del barrio Roberto L. Pettit de la capital, hace más de tres años la Municipalidad de Asunción se acercó a la zona para la construcción de un muro de piedra que funcionaba para contener la estructura de su casa, aunque, pasado este tiempo y mediante una serie de lluvias, la estructura se destrozó.

Ante la destrucción del muro, el hombre consideró que la obra no fue hecha con buenos materiales y ahora, ante la falta de esto, su domicilio está en riesgo de caerse nuevamente, ya que, según cuenta, luego de la pérdida de la muralla, dos piezas ya construidas fueron a parar al vacío.

Puente en Roberto L. Pettit, reparado por cuenta propia

Asimismo, el vecino cuenta que tuvo que mandar a arreglar “a pulmón” el puente que es el único acceso que tiene a su domicilio, pagando él de su dinero a una persona para que haga un par de refacciones a la estructura con el fin de evitar quedar aislados en la zona.

“El puente también se estaba cayendo y es una pena vivir así. Hace tres años y medio metí la solicitud y solo en tiempo de política vino el intendente, pero yo estaba con covid y no lo pude recibir. Luego, durante la política para presidente con todas las patrañas y tres veces vinieron a mentirme. Así nos va acá en Paraguay, donde no hay justicia para los que la necesitan. Se va a caer otra vez mi pieza si no está el muro”, reiteró Silva.

Lea más: Vecinos del barrio Roberto L. Pettit temen derrumbe de un puente de la zona