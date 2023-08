Salario básico y escalafón “son innegociables”, dice FEP ante posible huelga de docentes

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), mencionó que las autoridades del Ministerio de Hacienda ya tienen la propuesta del sector docente, y que solo falta saber si habrá contrapropuestas.

La reunión que había quedado en cuarto intermedio continuará este sábado 26, donde los maestros definirán si van a huelga o no.

“El tema del salario básico y el escalafón son innegociables”, resaltó Piris. “El porcentaje (de aumento salarial, que varía según categoría) no vamos a negociar, el periodo de tiempo, podría ser”, continuó.

Postura de OTEP-A, a horas de la reunión con autoridades del Gobierno

Gabriel Espínola, secretario general adjunto de la Organización de Trabajadores Auténtica (OTEP-A), habló sobre las necesidades del gremio que advierte debe considerarse en el Presupuesto 2024.

“Nosotros tenemos pendiente el cumplimiento del acuerdo 2016-2027, el salario básico profesional en aquel momento se establecieron dos categorías. Por ejemplo, el docente de grado percibe 3.000.000 de guaraníes más índice de inflación acumulado, 3.000.000 de guaraníes más 29,8 % que es el índice de inflación a junio de 2023, lo que da 3.900.000 y un poquito más”, dijo.

Lea más: Las opiniones de OTEP-A y Fenaes sobre el futuro ministro del MEC

Según mencionó, el docente hoy percibe G. 3.660.000 por lo que hay una diferencia del índice de inflación acumulada que no está incorporada en ningún monto en el anteproyecto del MEC.

Los docentes reclaman que en el Ministerio de Hacienda no tiene nada

El secretario general de la OTEP declaró que con las anteriores autoridades, durante la presentación del 29 de junio pasado ante Hacienda, se vieron tres escenarios; en el escenario del Ministerio de Hacienda no está nada. Es el mismo presupuesto de este año, dijo.

“El ministerio necesita 460 millones y más para cubrir todas las necesidades del MEC en las que también están los beneficios sociales inclumplidos hasta hoy día. El tercer escenario es un adicional en donde se indican estas reivindicaciones que no están cumplidas hasta hoy día, y si en el escenario adicional el Ministerio de Educación incorpora un 5,1 % como inflación anual 2023, y que sea ese el porcentaje a ser otorgado para todos y todas”, reclamó.

Espínola prosiguió: “Sin embargo, dio el rubro de director de escuela, 4 millones fue el acuerdo 2016-2017 más 29,8 %, lo que da 5.000.100 mil y algo, hoy el rubro de director es de 3.800.000. O sea hay un monto más del 16 %”.

Los docentes reclaman 130 millones de dólares anuales

Aseveró que la diferencia para el Estado básicamente en termino salarial para cátedras, rubros de grados, psicólogos, supervisores, bibliotecarios, todas las categorías de las tres funciones está por los 95 millones de dólares aproximadamente.

“Está la deuda histórica sobre el escalafón docente para más de 34.000 trabajadores de la educación que tiene resolución en mano, algunos desde el 2020. La última partida que se abonó con la cantidad de gente que se jubiló, dejó su rubro y a la vez dejó su escalafón se pagó hasta octubre del 2020″, añadió.

Entonces esa deuda es de unos “35 millones de dólares que nos lleva a una suma global de 130 millones de dólares que significaría abonar la deuda, y cumplir con el salario básico profesional”.

La suma final es de “130 millones de dólares anuales, es un monto a este problema, y va a ser la base de la conversación de mañana”, estimó.

Suman las necesidades del gremio docente

“Pero nosotros no estamos desligados de otras necesidades, la función del docente polifacética en ese sentido, hace que hoy este cubriendo funciones que no le corresponde. Y que hace que la educación no pueda avanzar”, analizó.

La necesidad de los técnicos especialistas es más que imprescindible, observó el gremialista.

Recordó que a raíz del hecho luctuoso sucedido en el Guairá se constata que el departamento tiene solo dos psicólogos.

Más adelante abordó la fusión del ministerio de economía. “Si se diera nosotros necesitamos menos del 10 % de esa absorción por la corrupción que se da del actual presupuesto”.

“Nosotros estamos planteado tres escenarios, que signifique una adenda con garantía de número a ser presentado al parlamento. A nosotros no nos sirven promesas condicionadas a recaudación porque puede darse o no”, mencionó.

El Parlamento y el Ministerio de Hacienda

“El parlamento no va a tratar por más legítimo que sea nuestro reclamo porque Hacienda no le va a garantizar financiamiento”. “Por eso la precisión de que se vaya a dar un nuevo acuerdo sobre acuerdo para que el Parlamento pueda viabilizar en el presupuesto lo que no está contemplado”, inquirió.

“Vamos a seguir sufriendo ésto si Paraguay no invierte más en educación, o en política pública, entre ellas la educación”, concluyó.