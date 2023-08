Docentes van a cuarto intermedio y definirán huelga este sábado

Representantes de gremios docentes anunciaron que irán a un cuarto intermedio en las negociaciones para solicitar la ampliación presupuestaria para el reajuste salarial docente, tras la reunión que mantuvieron este miércoles con representantes del Poder Ejecutivo.

“Queremos anunciar que el viernes las clases se normalizan, pero lo del lunes queda pendiente de acuerdo al resultado de lo del sábado, en caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo del viernes se trasladaría al martes; serían dos días de movilizaciones, si eso no se da”, afirmó Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (Otep-a), dijo que continuarán con este tipo de reclamo porque la profesión docente no puede estar ligada a que se manifiesten o no, afirmando que el “Estado paraguayo debe reconocer, no solo por la normativa, sino también por el discurso que sus políticos enuncian en tiempo electoral que pondrán a la educación en primer lugar, la calidad educativa, la infraestructura, el equipamiento, pero cuando van a los números, eso no existe”.

Reajuste acorde a inflación

Piris explicó que su pedido es un reajuste salarial del 16% para aquellos docentes que no llegaron todavía al salario básico profesional, un 8,8% para los docentes maestros de grado que ya llegaron al salario básico profesional, teniendo en cuenta la inflación, y un 4,3% para los catedráticos que también ya llegaron al básico, pero que también necesitan incluir el impacto de la inflación, más el pago del escalafón docente, de los últimos 4 años.

“Otro tema muy importante, el pago del subsidio familiar, de elevar de G. 80.000 a G. 150.000, más rubros para las escuelas y colegios que hoy tienen encargados de despacho y gasto de representación”, agregó Piris.

Aseguró que el sábado buscarán llegar a un consenso y que a más tardar el día jueves, que es la fecha tope, se entregue al parlamento nacional el proyecto de presupuesto, incluyendo las modificaciones solicitadas.

Reajuste es compromiso asumido de Santiago Peña

“Públicamente le pido a Santiago Peña que cumpla con el acuerdo y que honre lo que él firmó, porque sería una decepción total que cuando el asuma, no cumpla con el sector docente y el sector de la educación”, intimó el titular de la FEP al presidente de la República.

Dijo que no ven difícil que Santiago Peña cumpla con el compromiso asumido con los decentes, ya que con el gobierno anterior se realizó el reajuste salarial durante varios años, cuyo impacto fue US$ 140 millones con pandemia y todo, criticando que con el gobierno entrante prácticamente piden tan solo una firma del acuerdo que fue firmado por Santiago Peña, cuyo cálculo realizado por los gremios docentes, alcanzaría US$ 100 millones más al presupuesto del MEC.

Espínola criticó que los gabinetes del gobierno actual, al igual que los ministerios, están actuando por cuenta separada, criticando que eso no puede ser.

Agregó que mantienen el Estado de alerta de movilización, y que recurrirán a las acciones que correspondan, incluso ir a una huelga general, ligada también al rechazo al proyecto de superintendencia de jubilaciones, que también es otra problemática que afecta a los trabajadores en general.