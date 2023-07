Las opiniones de OTEP-A y Fenaes sobre el futuro ministro del MEC

El presidente electo Santiago Peña confirmó hoy a un nuevo miembro de su gabinete, tratándose del ministro de Educación, un cargo que ya tuvo varios cambios en los últimos años. El psicólogo Luis Fernando “Pa’i” Ramírez será el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Luego de este anuncio, distintos sectores y gremios fueron pronunciándose al respecto, entre ellos, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), cuyo secretario general, Gabriel Espínola, manifestó que el anuncio “genera expectativa” por el perfil que tiene como profesional y educador.

De igual manera, Espínola sostuvo que “hace tiempo” que no se va respetando al profesional de la educación y “tampoco se garantiza que su desempeño tenga continuidad”, alegando que este también sería uno de los desafíos que podría tener el futuro ministro.

Presupuesto del MEC es una “gran batalla”

Continuando con sus declaraciones, el docente enfatizó que la “primera gran batalla” que afrontará Ramírez como ministro del MEC será el presupuesto que tiene la cartera estatal, que siempre presenta faltas o limitaciones.

“Hay que atender la alimentación escolar no solo en la capital sino en toda la República; en Caazapá todavía no se distribuyó merienda escolar. ¿Qué vas a hacer con la infraestructura si no tenés recursos? ¿Otra vez poner la mano afuera para ver quién te dona?; la deserción escolar es creciente y grave”, apuntó el educador en comunicación con ABC Cardinal.

Opinión de FENAES sobre el futuro ministro de Educación

Por otra parte, la coordinadora Ejecutiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Aylén Barreto, sostuvo que hasta ahora no tienen una postura sobre el futuro ministro, pero a la vez enfatizó que esperan que “sea consciente de todos los retos que tiene el MEC”.

Como parte de su idea, Barreto aseguró que el Ministerio de Educación “está en ruinas” y también coincidió en que su presupuesto llegar a ser una limitación para brindar la “educación digna y gratuita que los estudiantes merecen”.

“Que la educación sea la prioridad y no sea como otros ministros de paso. Creemos que es una persona capaz (Luis Fernando Ramírez) y esperamos que pueda lograr grandes cosas, trabajando en conjunto por una buena educación. Un mayor presupuesto engloba todo y también los parlamentarios deberían velar para que los estudiantes tengan una educación digna”, consideró la joven.

