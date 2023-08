Auditoría revela presunta estafa de empresas contratadas para mejorar paseos centrales en San Lorenzo

Un informe de Auditoría Interna realizado por la Municipalidad de San Lorenzo reveló que las empresas encargadas de los trabajos de mejoramiento en los paseos centrales de la Avda. Manuel Ortiz Guerrero y Coronel Romero se realizaron con materiales que no fueron establecidos en las especificaciones técnicas del contrato firmado. Según el relevamiento de dato, las luminarias colocadas tipo Led son de 50 W y no de 100 W, y los caños y basureros fueron hechos de materiales que no son galvanizados.