Oviedo Matto reveló detalles del audio donde supuestamente pidió dinero a la fiscala Giménez

Oviedo Matto, tras ser absuelto en el juicio oral por supuesto tráfico de influencias, acusó y solicitó la remoción de la fiscala Casse Giménez y del defensor público Fermín Bogado, quienes supuestamente presentaron un audio en el que se escucha al exlegislador solicitando a la agente fiscal que “amanezca en el banco” para retirar una suma de dinero para salvarla de una denuncia que tenía en el Jurado. Tanto Casse Giménez y como el defensor público Fermín Bogado estuvieron ausentes en la audiencia, a pesar de que ambos fueron debidamente notificados, según indicaron.

El monto solicitado como coima supuestamente consistía en US$ 10.000.

Lea más: Oviedo Matto fue absuelto y los dos testigos son acusados

El caso investigado en el JEM

La causa abierta en el JEM es la N° 134/2022 caratulada “Jorge Antonio Oviedo Matto c/ ABGS. CASSE EVELYN GIMÉNEZ, Agente Fiscal de la Unidad Penal n.° 02 de la ciudad de Villeta, Sede Fiscal del Departamento Central, y FERMÍN ANTONIO BOGADO DOMÍNGUEZ, Defensor Público en lo Penal de la ciudad de Villa Hayes, Circunscripción Judicial de Presidente Hayes s/ Acusación”.

Ambos acusados no participaron de la audiencia desarrollada este martes en el Jurado, a pesar de estar debidamente notificados, según indicaron.

El expediente judicial en el que fue absuelto Oviedo Matto estaba caratulado: “Raúl Antonio Fernández Lipmann y otros s/ tráfico de influencias y otros”

Exlegislador los acusó de delincuentes

Oviedo Matto comenzó diciendo que todo se inició con un problema que tuvo el hermano del defensor público Fermín Bogado, un problema callejero donde se le imputa y surge un conflicto entre Casse Giménez y su colega Karina Giménez. Entonces Bogado era funcionario de Casse.

“Quiero que le conozcan a las dos personas que me denunciaron (ante la Fiscalía), dos delincuentes, una disfrazada de fiscala y otro de defensor público. Siendo senador de la Nación dos veces perdí mi cargo, pero ellos siguen en sus puestos. ¿Quiénes serán sus padrinos?, no sé, yo quiero que se haga justicia. Hay un audio donde Casse dice que el dinero que recibió no era para ella sino para Fermín, en la causa del hermano de Fermín”, declaró Oviedo Matto en la audiencia en el Jurado.

El exlegislador agregó que le llevaron a juicio oral, tres años tuvo que firmar un libro, y ese sentimiento no le deseo a nadie, por eso insisto, por eso estoy acá, refirió.

Explicó que Casse le denunció en la Fiscalía porque acercó el audio donde se escucha que Oviedo Matto supuestamente le dice: “Casse, amanecé mañana en el banco, Casse”, pero que asegura no haber enviado el mensaje y eso se demostró en el juicio oral.

Oviedo Matto aseguró que la fiscala le había enviado un mensaje, pero dijo que fue días después de que le dejó un ayuda memoria en la oficina del entonces senador, bajo su puerta. “Ella me dejó una carta que escribió de puño y letra, donde me pide y nombra a los ministros de Corte para que yo les pida para que sea nombrada en un tribunal, y a mi me acusa de tráfico de influencias”, cuestionó.

Sobre el mensaje de audio, Casse primeramente dijo que quedó en un teléfono celular Samsung S7 que ella tenía, pero que se fundió por recarga de su memoria y perdió todo su contenido. Ella dijo que los screen que pudo recuperar fueron las fotos que quedaron en la galería las cuales descargó a una computadora personal.

Lea más: Fiscala confirma pedido de dinero de Oviedo Matto

“Ella mintió. Cuando uno saca el chip o el simcard la empresa detecta a qué aparato celular uno lo traslada. Dijo que yo le envié por un mensaje de WhatsApp a su teléfono celular. Pero lo que ella nunca pensó fue que un senador de la Nación, con tres periodos habiendo sido presidente del Senado y todo, se iba a manejar con este aparato celular (muestra un celular tipo analógico), que lo sigo usando”.

Al respecto -indicó- la empresa Tigo informó que desde mi teléfono celular no podía enviar un mensaje de WhatsApp, por eso es que Casse tuvo que cambiar su versión, explicó.

Ante esa situación el exlegislador señaló que cuando se le preguntó a la fiscala si por qué dijo que Oviedo Matto le envió un mensaje de WhatsApp, la respuesta fue: “me agarró desprevenida la gente de ABC”. “Mintió otra vez, porque cuando la señora Mabel Rehnfeldt se fue a declarar en el juicio oral y ella dijo de que se reunió una noche antes con Casse para preparar toda la denuncia. No le agarró desprevenida al día siguiente”, sostuvo el exsenador.

Casse pidió la destitución de Oviedo Matto

El exsenador también dijo que Casse le envió una carta a Fernando Lugo, cuando este era presidente del Congreso, para que le destituya y le dice en la carta que como yo le pedí dinero, “a ella se le calentó el espíritu, se ofendió, el 2 de agosto de 2017″.

Sin embargo, 21 días después por lo visto “se le enfrió otra vez el espíritu” y le envió una carta a Oviedo Matto en la que decía: “Líder, si está a tu alcance, dame una mano en mi terna, por favor. Los titulares de la Circunscripción son Antonio Fretes y Myriam Peña, ya hablé con ambos y positivo, pero nunca está demás un llamado si está a tu alcance, ya sea a ellos o a otros ministros, ya hace 3 años que estoy en esto”.

Además, dijo que le envió el edicto del Consejo de la Magistratura, y con ello ella no puede decir de que fue antes de que se enfurezca por el pedido de dinero, por que en la fecha (21 de agosto de 2017), abajo la firma de Casse y también dice “infinitamente agradecida”, pero supuestamente “el 2 de agosto yo le pedí el dinero y estaba indignada”, declaró en la audiencia.

En la carta que le envió a Lugo le dice que se sintió ofendida, ultrajada porque yo le pedí plata pero el 29 de agosto ya se le pasó el enojo. “En el juicio oral ella reconoce que es su letra y su firma la que lleva la carta y agrega que no hace falta el peritaje”, según reconoció Casse, indicó Oviedo Matto.

Pidió incluir audio de la coima

Oviedo Matto aseguró que en la audiencia preliminar ante la jueza Cynthia Lovera, él pidió que se incluya el audio como medio de prueba, lo que asintió el abogado defensor Claudio Lovera, y los tres fiscales de la causa se allanaron al pedido. El exlegislador alegó que no era inconstitucional esta prueba porque no es una interceptación de llamada, sino que es un audio trucado.

Lea más: Oviedo Matto acusa y pide destitución ante el JEM de quienes le trataron de coimero

En el juicio oral, los mismos fiscales (Rodrigo Estigarribia y Sussi Riquelme) quienes se allanaron a la inclusión del audio, luego pidieron excluirlo como prueba. Los peritajes de una empresa canadiense y el peritaje de nuestro país confirmaron que el audio era trucado. “Claro, la Fiscalía no quería reconocer su error. Soy un pecador como cualquiera, pero este tema no voy a reconocer porque no hice”, aseguró.

Fiscala declaró que el senador no le envió el audio

En el juicio oral por tráfico de influencias que enfrentó Oviedo Matto, la fiscala Casse Giménez declaró que el senador no le envió ese audio, y que sin embargo, él tuvo que renunciar dos veces a causa de ese audio. Casse dijo que Oviedo Matto no tenía WhatsApp. “Claro, porque ya se enteró de qué clase era mi teléfono celular. Se enteró que este es mi teléfono celular (mostrando su móvil analógico) que me dieron en el 2011 cuando era presidente del Congreso, que entonces era de primera línea, pero ahora ya no”, manifestó.

Metía su celular en el frigobar para enfriar

Oviedo Matto también dijo que la fiscala no entregó nunca su celular para el peritaje. Dijo que se fundió, que estaba descompuesto. “Ella dijo que su celular Samsung S7 se calentaba de una manera que salía humo, y como en su oficina tenía un frigobar, enfriaba en el congelador, y cuando se enfriaba volvía a usar. Tuve como 6 meses ese teléfono, se ponía la pantalla negra”, declaró la fiscala en juicio.

Luego dijo la agente fiscal que el celular le dio a su hijo para que use como juguete. También se vio y oyó el video del juicio oral donde Casse declaró que Oviedo Matto nunca le envió ese audio (“Casse, amanecé en el banco”), porque no tenía ni WhatsApp, dijo.

El celular en el que recibió supuestamente el audio del apriete dijo que “hacía ratísimo” que no tenía, que se le quemó.

Amparo político, otra excusa

Casse también “confesó” en el juicio oral que en el marco de una campaña de elección docente de la UNA, planearon con su equipo la presentación de un amparo de tinte político, para paralizar los sufragios porque no tenían un proyecto para “enfrentar lo que se venía”. Fue allí que surgió el nombre de Oviedo Matto y decidieron contactar con él para que le brinde una mano.

Rodney Aseretto, un funcionario de 20 años que trabajaba para Casse, fue quien le llevó supuestamente en un sobre el escrito de amparo a la oficina del senador Oviedo Matto para que éste lo “corrija”, y que fue esta persona quien le grabó al legislador con el pedido de dinero para que “corra al banco”.

“Pero mintió nuevamente en el juicio oral Casse, porque la elección de la Facultad de Derecho para representantes no docentes fue el 6 de octubre, pero en el juicio oral dijo que su secretario se entrevistó con Oviedo Matto a finales de octubre, o inicios de noviembre, y para entonces ya no había ninguna elección que paralizar. Fue una fantasía lo que declaró”, indicó el exsenador.

Ahora Casse cambió su versión y ya no fue Oviedo Matto quien le envió el mansaje de voz al celular de la fiscala con el mensaje: “Casse, amanecé en el banco, Casse”, sino que este mensaje fue grabado en el celular de Aseretto, quien para colmo ya falleció, pero antes de fallecer ya se le robó inclusive el móvil, declaró el exsenador en la audiencia en el JEM.

Oviedo Matto negó conocer al tal Aseretto y aseguró que nunca habló con él.

Los celulares que utilizó Casse

También la empresa Tigo informó que Casse utilizó en el año 2017 un teléfono Samsung S5, que usadesde el 1 de julio al 4 de julio de 2017; un Nokia 311 que utilizó desde el 5 de julio al 19 de agosto de 2017 (fue el teléfono cuando fueron a su oficina), media hora hable con ellos y de allí hicieron el copia y pega para el audio.

La agente fiscal también tuvo un Mobile AX 1035 que utilizó desde el 19 de agosto de 2017 al 18 de febrero de 2018, el Galaxy S7 tuvo desde el 16 de mayo de 2016 al 2 de agosto de 2017. Entonces, antes de irse a mi oficina, cambió de celular, según Tigo, indicó el exsenador.

¿Tuma detrás del montaje?

Oviedo Matto, declaró en el Jurado que sabía de donde salió el audio montado, y además la misma Casse reveló en el juicio oral que fue Oscar Tuma quien estuvo detrás de esto. Sin embargo, el exsenador no fue claro en señalar si fue Tuma quien ayudó a montar el audio, o fue quien colaboró en la distribución del mismo.

Agregó que el audio se editó el 20 de diciembre de 2017, según las pericias que se realizaron.