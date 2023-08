Fiscal Giménez denuncia que es negada en ser oída antes de ser enjuiciada ante el JEM

La fiscal Casse Evelyn Giménez, denuncia que es negada de ser escuchada por audiencia antes que sea enjuiciada. La misma tiene una causa abierta en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados caratulada “Jorge Antonio Oviedo Matto c/ ABGS. CASSE EVELYN GIMÉNEZ, Agente Fiscal de la Unidad Penal n.° 02 de la ciudad de Villeta, Sede Fiscal del Departamento Central, y FERMÍN ANTONIO BOGADO DOMÍNGUEZ, Defensor Público en lo Penal de la ciudad de Villa Hayes, Circunscripción Judicial de Presidente Hayes s/ Acusación”.

Giménez, en contacto con ABC, señala que el sábado pasado presentó una solicitud de audiencia pública al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, diputado Orlando Arévalos. La misma, en dicho documento argumentó su solicitud con el objeto de ser oída y al efecto del ejercicio de su defensa en el caso.

El pasado 08 de agosto, Jorge Oviedo Matto se presentó a una audiencia y fue oído ante el pleno en su carácter de acusador particular. Según detalló Giménez, fue notificada que no correspondía su declaración al caso. “El dictamen jurídico dice que no soy parte, por lo que no podía ser oída. En ese momento no debía ser oída”, refirió la fiscal.

Oviedo Matto los trató de “delincuentes”

En dicha audiencia, Oviedo Matto calificó de “delincuentes” a los involucrados en el caso. “Quiero que conozcan a las dos personas que me denunciaron (ante la Fiscalía), dos delincuentes, una disfrazada de fiscal y otro de defensor público. Siendo senador de la Nación dos veces perdí mi cargo, pero ellos siguen en sus puestos. ¿Quiénes serán sus padrinos?”, había expresado Oviedo Matto.

Según argumenta Giménez, presentó dicha solicitud en virtud al principio de igualdad de oportunidades procesales, y más aún atendiendo a que me asiste el principio de inocencia como igualmente el de la Defensa en Juicio.

“Yo también quiero ser oída”

Agregó además que ya se cambiaron tres fiscales sin que le permitan ejercer su defensa. “Yo también quiero ser oída igual que él. Solo tienen su versión y están a punto de cometer un injusto y una gran ilegalidad”, expresó.

Según declaró Casse a ABC, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, este martes, tiene como orden del día tratar la acusación y ampliación de la acusación de Oviedo Matto. La misma se expone a una pena de 10 años de cárcel además de su suspensión sin goce de sueldo y su remoción como fiscal. Todo esto se da a un mes de que Casse pueda jubilarse, según refirió. “Yo dije la verdad. Estoy a un mes de jubilarme y deciden esto políticamente”, lamentó la fiscal.

Asimismo, Casse alega que ella tiene la documentación y pruebas pertinentes que demuestran su inocencia, como el peritaje de un audio que demuestra su autenticidad y se desmiente la versión de que es no un montaje. “Tengo pruebas fehacientes de cada cosa que dije en ese juicio”, refirió.

Lamenta falta de objetividad en el caso

La fiscal calificó además que al caso le falta objetividad. “El tribunal solo valoró la audiencia de la defensa. El Ministerio Público ni siquiera objetaba las preguntas de las defensas”, expresó Giménez a ABC.

Lamentó además que la Justicia se sigue manejando a control remoto. Aseveró que Oviedo Matto, con este enjuiciamiento, está buscando culpables. “Me trató de delincuente, y yo le voy a querellar. Yo voy a llegar a las últimas consecuencias”, sentenció la fiscal.

Finalizó expresando que el Estado Paraguayo, si se da la sentencia en su contra, da un nefasto mensaje a los operadores de Justicia. “El mensaje es que nadie se atreva a decir la verdad contra un agente político. Este es un daño que hacen al país y nuestra justicia no merece esto”, lamentó.