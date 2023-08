Capellán pide a la Policía Nacional dar seguridad a la ciudadanía, en fiesta de Santa Rosa de Lima

Los efectivos policiales de la ciudad de San Juan Bautista participaron de la celebración a Santa Rosa de Lima, patrona de los uniformados encargados de la seguridad en la comunidad. El acto fue presidido por el capellán de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, padre Clemente Martínez.

En su homilía el párroco instó a los efectivos policial ser el custodio de la seguridad ciudadana y que hagan cumplir la Ley como corresponde, “En este día de nuestra santa patrona pedimos que guie por buen camino vuestros trabajos y que siempre nos brinde la bendición y que jamás caigamos en malos pasos como la corrupción”, indicó.

“También pido que jamás hagamos una injusticia a nuestros hermanos cristianos y hagamos cumplir la Ley como corresponde y seamos custodios de la seguridad ciudadana”, añadió el padre Clemente Martínez.

En otra parte de su homilía el capellán indicó que la sagrada escritura pide no “jactarnos mejores que los demás, porque ante Dios y Santa Rosa de Lima todos somos iguales. “No nos jactamos de hombres y mujeres perfectos, y por sobre todas las cosas, no nos creamos mejores que los demás ante la sociedad”, comentó. “Dejemos que Dios nos juzgue, porque ante él y ante nuestra madre Santa Rosa de Lima, todos somos iguales, no importa la riqueza, el poder o la posición ante la sociedad”, añadió el sacerdote.

Tras la celebración eucarísticas todos los feligreses y en especial los efectivos policiales de la ciudad de San Juan Bautista y los uniformados Militares de la Segunda División de Caballería, asentado en esta ciudad, acompañaron en procesión la imagen de Santa Rosa de Lima, por las calles del barrio 24 de junio donde se encuentra ubicada la capilla.