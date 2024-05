Caso hijo de Llano: en Ruta Luque- San Bernardino pueden circular con carga de hasta 15 toneladas

En la Ruta Luque- San Bernardino, conocida también como la Eco Vía, se produjo anoche un accidente de tránsito por el impacto de una camioneta contra un camión de gran porte. Por la fuerza del choque, falleció Santiago Llano (28), hijo del exsenador Blas Llano. Debido al peso del vehículo se generaron dudas sobre si este tipo de vehículo puede transitar por la zona con la carga que llevaba.

El viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce mencionó en ABC AM 730 que en el caso de esta ruta, los camiones pueden tener carga de hasta 15 toneladas, por lo que no existen inconvenientes mientras no supere ese peso.

“En otros lugares depende de qué tipo de carpeta asfáltica tenga la ruta para que el peso permitido sea menos”.