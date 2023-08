Amputación errónea en IPS: apelarán desestimación del caso y recurrirán a instancias internaciones, dice familia Samudio

Don Ramón Samudio, quien hoy cumple 80 años, fue operado en julio del 2022 en el Instituto de Previsión Social (IPS). El hombre, debía ser amputado del miembro inferior derecho, pero increíblemente los médicos del Hospital Central le cortaron la pierna izquierda.

Lea más: Denuncia por amputación errónea en IPS quedará en el “oparei” a pedido de Fiscalía

Tras varios meses de denuncias y reclamos realizados por la familia Samudio, el Ministerio Público ratificó hoy el pedido de desestimación de la causa abierta por presunta lesión grave contra los médicos del IPS.

La fiscal adjunta Patricia Rivarola argumenta que las agentes que investigaron el caso, María Luján Estigarribia, María José Abed y Claudia Aguilera fundamentaron en su escrito de desestimación del 26 de mayo de 2023, que “la conducta de los cirujanos se encuentra justificada, conforme a lo establecido en el Artículo 20 del Código Penal que habla del Estado de necesidad justificante”.

Lea también: Ramón Samudio: familia presentó querella contra médicos del IPS

Natalia Samudio, hija de don Ramón, aseguró que apelarán la desestimación de la causa y que, de ser necesario, recurrirán a instancias internacionales para buscar justicia.

“Estamos esperando la resolución para poder apelar, nuestra abogada ya tiene todos los papeles listos. Vamos a continuar con nuestra lucha; vamos a llegar hasta las últimas instancias”, afirmó.

Recurrirán a Corte Interamericana de Derechos Humanos

La hija de don Ramón mencionó que se busca desestimar el caso alegando falta de pruebas. No obstante, afirmó que existen fundamentos suficientes para respaldar una negligencia médica.

“Ellos dicen que no hay suficientes pruebas, pero qué más pruebas quieren. No le exponíamos a papá, pero ahora le mostramos para ver si así no tienen un poco de humanidad y reconocen que se equivocaron”, dijo.

Natalia aseveró además que “si acá, en Paraguay, no tenemos un resultado positivo, iremos a instancias internacionales. Ya nos estamos asesorando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Lea más: IPS: Ramón Samudio volvió al quirófano y perdió otros 10 centímetros de ambas piernas, denuncian

La hija de don Ramón recordó que la amputación de la pierna incorrecta se realizó en la tarde del sábado 9 de julio, y que recién 24 horas después, cuando la familia ingresó a la sala de internación durante el horario de visita, se percataron de que la pierna que fue amputada era la izquierda y no la derecha, como indicaba el informe médico.

“Muchos errores se cometieron. Vamos a seguir luchando”, aseveró Natalia.

Exjefe de traumatología fue nombrado consejero del IPS

Los médicos que fueron investigados tras el caso de presunta mala praxis son, el doctor César Elías Bavera Servín, jefe de la Guardia del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Central del IPS; con registro médico 8489; y Hugo Aníbal Cáceres Quiñónez, médico de guardia del Servicio de Traumatología y Ortopedia, con registro médico 11322.

Asimismo, se vio salpicado en el caso el doctor Aníbal de los Ríos, quien en ese entonces era jefe del área de Traumatología de la previsional y salió en defensa de sus colegas, afirmando que el procedimiento realizado fue correcto. Tras el escándalo, el médico renunció a su jefatura y ejerció su profesión médica en el IPS hasta julio de este año, mes en que se jubiló.

Esta semana, Santiago Peña designó a Aníbal de los Ríos como consejero representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ante el IPS.