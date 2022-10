IPS: Ramón Samudio volvió al quirófano y perdió otros 10 centímetros de ambas piernas, denuncian

Don Ramón Samudio fue nuevamente sometido ayer a una cirugía en el Instituto de Previsión Social (IPS), supuestamente para “regularizar” la amputación de sus miembros, que fue realizada en el Hospital Central en julio de este año.

Lea más: IPS admite que hubo error médico pero culpa a residentes sin tutela

El hombre, de 79 años, es víctima de una supuesta negligencia médica ocurrida en el IPS, donde le amputaron ambas piernas cuando solo debía ser una, de acuerdo a la denuncia de su familia.

“Está ingresando ahora (ayer) a su cuarta y quinta cirugía para volver a amputarle 10 centímetros de cada pierna porque dicen que sobresale el hueso. Se le va a cortar otra vez ambos lados, pierna izquierda y pierna derecha”, contó su hijo Gerardo Samudio.

El familiar denunció que esta nueva cirugía es consecuencia de la negligencia de los profesionales del IPS.

Lea también: Estos son los médicos que estuvieron en cirugía de amputación en IPS

“Le están desmembrando de a 10 centímetros a mi papá. Es culpa de ellos (IPS). No sabemos más cómo interpretar lo que ocurre, no sabemos qué pasa. Lastimosamente esa es la calidad de médicos que tenemos, que no son calificados”, lamentó el hijo de don Ramón.

Gerardo continúo diciendo que el IPS no quiere admitir el terrible error que cometieron los médicos con su padre.

“Con esto se constata la negligencia médica. Por culpa de esa primera negligencia ya fue cuatro veces operado en esa pierna mal amputada”, denunció.

Conformaron junta médica

El hijo de don Ramón informó también que la Fiscalía les notificó la conformación de una junta médica que estará peritando el trabajo de los médicos en el caso de su padre.

El médico forense Pablo Lemir será el coordinador de dicha junta, según consta en el documento de notificación del Ministerio Público. El juramento de los miembros está fijado para el próximo lunes 24 de octubre, conforme la notificación.