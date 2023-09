Sistema de IPS cayó por problemas en el acondicionador de aire

La caída del sistema completo del Instituto de Previsión Social (IPS) se produjo porque “dejaron de funcionar” los acondicionadores de aire de la sala central del “sistema madre”, reportó el gerente de Desarrollo y Tecnología, Rodrigo Fretes.

“Tuvimos que apagar completamente el sistema porque tuvimos un inconveniente con la refrigeración en la madrugada. Evitando un mal mayor, se tomó la decisión de apagar el sistema por completo”, detalló en contacto con ABC Cardinal.

Detalló que en cuatro horas lograron reparar los acondicionadores de aire y empezaron a encender el sistema del IPS de manera paulatina. “A las 9:00 ya reportábamos un 70% del sistema en funcionamiento. Muchas oficinas ya podían funcionar y se activó temprano un protocolo para que no paren las atenciones, sino que por lo menos en parte la gente pueda ser atendida en los hospitales”, señaló.

El gerente de la previsional señaló que durante poco más de tres horas no pudieron trabajar correctamente ni siquiera en la parte administrativa, puesto que el apagado del sistema del IPS no solo afectó los agendamientos. Señaló que el encendido no fue “tan automático” debido a la complejidad, pero que para el mediodía ya todo estaba restaurado.

Buscarán identificar principales falencias informáticas en IPS

Sobre el apagado, recalcó que si no se tomaba esa decisión, todo el equipo podía haber resultado dañado, ocasionando pérdidas económicas y problemas al usuario, pues reponerlos tomaría mucho tiempo. “Hoy estamos con déficit financiero; volver a recuperar iba a tardar mucho”, señaló.

El gerente técnico contó que asumió el cargo hace una semana y que ahora estarán trabajando primeramente para estudiar los efectos colaterales del problema de ayer y luego las maneras de prevenir que vuelva a registrarse algo similar. Detalló que estaban trabajando en un plan integral y luego de tener que hacer este “salvataje” ahora se enfocarán en identificar las falencias principales y se pondrán “manos a la obra”.

Finalmente, aclaró que los documentos del IPS nunca estuvieron en riesgo, pues están todos resguardados.