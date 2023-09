Consejeros del IPS quieren acallar denuncias contra el seguro social

Este mediodía, en sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), consejeros cuestionaron las declaraciones públicas realizadas por el nuevo gerente de Salud del ente, doctor Carlos Morínigo.

Hablando con la prensa, Morínigo reconoció esta semana que faltan fondos, medicamentos y especialistas, aseguró que tomaron un barco hundido y partido, como el Titanic. También dijo que está harto, sobre todo de la impunidad, y consideró que los responsables de las graves irregularidades ocurridas en 2022, denunciadas por la Contraloría General de la República (CGR), deberían ir a prisión.

En la sesión de hoy, Gustavo Arias, representante de los asegurados, dijo que “desconcierta” que Morínigo haya hablado de un barco hundido. Pero el representante de los empleadores, Miguel Dondán, fue más allá y consideró que al afirmar que los responsables deben ir a prisión, el gerente de Salud violó la presunción de inocencia.

“Las autoridades de la institución, por prudencia administrativa deben respetar el principio de inocencia”, indicó Doldán. Consideró que las declaraciones no fueron prudentes ni correctas, y pidió “la posibilidad de analizar las declaraciones del doctor Morínigo”.

Las declaraciones fueron, “desde mi punto de vista, ofensivas”, dijo Doldán y aseguró que el gerente se refirió a “merecedores a la pena de cárcel sin decir a quiénes se refería y sin ningún sustento legal”.

En consecuencia, el consejero pidió que Prensa del IPS les remita un informe sobre las declaraciones de Morínigo y que el médico aclare vía nota quiénes son los funcionarios que, a su criterio, deberían estar presos y si existen elementos probatorios.

Transparencia no conviene

“Yo creo que es importante que en este momento de transición que estamos pasando, las nuevas autoridades, que son el presidente y los nuevos consejeros, puedan tener la seguridad de que el lugar en donde ustedes están viniendo a trabajar, y de hecho lo estamos haciendo, tenga la transparencia necesaria. Pero me gustaría, veo que esto se puede disparar a situaciones que no son convenientes para nuestro trabajo, presidente”, señaló Doldán, hablándole al presidente de IPS, Jorge Brítez.

Pidió que las declaraciones o “respuestas institucionales” ante los medios, el Congreso y “lo que sea”, las realice el presidente del Consejo de Administración, es decir, Brítez.

Como integrante de un cuerpo colegiado, Doldán dijo que no le gusta hacer declaraciones de manera particular. “No emito ningún tipo de opinión porque no quiero entrar en ese juego mediático que entiendo, soy consciente y entiendo perfectamente, pero no quiero que esto se salga; porque nos va a perjudicar a todos, y sobre todo, a tu presidencia”, dijo.

“Vamos a esperar la nota y su descargo y ver qué dice para por lo menos tomar una medida”, prometió Brítez.