IPS es un barco hundido, un muerto que están intentando reanimar, dice gerente de Salud

Los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian regularmente problemas con los sistemas de agendamiento y el tiempo que deben esperar para ser atendidos por un médico especialista. A diario, son incontables las quejas de los pacientes, que reclaman mejorar el servicio del seguro social.

Carlos Morínigo, responsable de la Gerencia de Salud del IPS, reconoció los problemas de la previsional, a la que calificó de “barco hundido”. Afirmó que están tratando de “reanimar un muerto” y que el inconveniente en la atención de pacientes no termina con el call center, sino que va más allá, por la falta de médicos especialistas y equipos clínicos.

“Es complicada la situación que estamos viviendo nosotros. Entiendo perfectamente que hay mucha esperanza y que la gente quiere cambios ya; pero hace 15 días agarramos un barco que está hundido, partido a la mitad como el Titanic. Yo trato de tirar balsas al costado para tratar que la gente sobreviva”, dijo.

Morínigo continuó diciendo: “Yo no les pido que no critiquen, pero tienen que saber la situación en la que estamos y que los que agarramos un muerto, nos estamos haciendo cargo del muerto y tratar de reanimarle”.

En IPS, déficit de médicos es principal problema, dice Morínigo

El gerente de Salud refirió que son varios los problemas que están enfrentando, buscando mejorar las prestaciones que brinda el seguro social. Manifestó que el inconveniente con el agendamiento para citas médicas está estrechamente ligado con el déficit de especialistas.

“Tenemos la problemática del call center. Algunos denuncian que están al teléfono por horas; ese es el primer problema, que las líneas están colapsadas. El otro problema es la cantidad de turnos por especialistas. Hay médicos subespecialistas con los que contamos muy poco, pero porque son pocos. Tienen alta demanda de pacientes y hay una espera importante”, manifestó.

Morínigo citó como ejemplo el caso de una colega endocrinóloga especialista en diabetes, que atiende en el seguro privado. “En diciembre recién tiene turno disponible. No es solamente un problema de la previsional”, aseveró.

Hay que contratar más médicos, pero no hay dinero, afirmó

En relación a cómo subsanar el problema, Morínigo refirió que una de las estrategias para paliar la necesidad sería contratar más doctores. Sin embargo, afirmó que en este momento no hay suficiente dinero para pensar en nuevos contratos.

“Mi problema principal es el presupuesto, porque no tengo para contratar. Ahora mismo yo no tengo para contratar nada, no tengo un peso. Tengo que pedir a mis colegas rotar (guardias) y tratar de hacer maravillas en la reingeniería de los recursos humanos”, sostuvo.

El doctor Morínigo indicó que ante la falta de médicos también existen inconvenientes en el tiempo de espera para una cirugía. Además, dijo que faltan equipamientos médicos.

“Uno hace el análisis y encuentra que nos faltan anestesiólogos para cubrir el turno tarde y noche. El otro problema también es el equipamiento médico. Para cualquier estudio necesitás un equipo y el IPS hoy en día está con problemas por falta de presupuesto. Te querés hacer una endoscopía y para mayo recién hay turno”, lamentó.

Caiga quien caiga, no se apañará a gente ligada a hechos de corrupción, aseguró

El gerente de Salud resaltó que desde su cargo, él contará la realidad sobre la situación de la previsional y será sincero sobre lo que se puede solucionar y lo que no.

“Para mí es un desafío muy grande, porque es revivir un muerto. Desde el principio le dije al señor presidente del IPS (Jorge Brítez) que hay que contar la verdad de cómo estamos. Caiga quien caiga, hay que quitarle a la gente que ha hecho que el IPS esté en la situación en la que está. No podemos continuar con la misma gente o con gente que está ligada a hechos de corrupción”, aseveró.

Cortes de energía sin programar, se suman a déficit del ente

Un corte de energía que no estaba programado ni fue anunciado por la Ande, ocasionó esta mañana problemas en los servicios del Hospital IPS Ingavi. El inconveniente, que duró alrededor de 20 a 30 minutos, ocasionó problemas en la atención a los pacientes.

El doctor Carlos Morínigo, indicó que es muy difícil responder a los inconvenientes de este tipo cuando no depende de la institución. Pidió que la Ande avise cuando vayan a realizarse cortes de energía, para que la previsional pueda paliar la situación y brindar a los asegurados las atenciones que requieren.

“Cuando el corte es programado, nosotros podemos programar los sistemas de alerta, avisarles a los asegurados que habrán ciertos retrasos”, indicó.

Morínigo refirió que los cortes de energía sin programar de la Ande son un problema más para el ente. “Se suma un tema más a los múltiples déficit que tenemos. Hay cosas que no están en nuestras manos y este tema de los cortes de energía, escapa a nosotros”, sostuvo.