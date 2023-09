Denuncian ante Fiscalía hallazgo de equipos abandonados y sin documentación en IPS

José Antonio González Maldonado, director Jurídico del Instituto de Previsión Social; Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, gerente de Abastecimiento del IPS, y Verónica Blanco, llegaron en la noche del miércoles hasta la Oficina de Denuncias del Ministerio Público para dejar constancia del hallazgo en la sede Central del IPS de insumos abandonados e irregularidades en la documentación de los mismos.

Lea más: IPS detecta equipos biomédicos abandonados y sin documentación

Según consta en la denuncia hecha, autoridades de la nueva administración del IPS fueron hasta la sede Central del IPS en la tarde de hoy miércoles para constatar el estado de abandono de equipamientos.

Entre los elementos que se reportaron como hallados son equipamientos de plantas generadoras de oxígeno, que no deberían estar depositados en la intemperie; equipos electromecánicos, generadores, equipamientos para quirófanos modulares, y otros equipos que no fueron identificados.

No tienen documentos de los equipos

Según denunciaron, no se tiene ninguna documentación de los productos que están abandonados al aire libre. Por lo tanto, no se sabe cuándo ingresaron los equipos. Detallan que tampoco se cuenta con un inventario, por lo que no se puede determinar la cantidad exacta de los equipos ni tampoco el valor.

Lea más: Contraloría denunció al IPS ante la Fiscalía por supuesto despilfarro de U$S 158 millones

Ante irregularidades, las autoridades del IPS exigen la intervención del Ministerio Público y la apertura de una causa penal con el fin de esclarecer los hechos, además de deslindar responsabilidades.

“Este hecho podría afectar gravemente el patrimonio de la Institución y los intereses de los asegurados”, reza la denuncia presentada.