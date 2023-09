Denuncian que barcaza paraguaya fue retenida por la Prefectura Argentina en aguas compartidas por dos días

Los conflictos con Argentina siguen reportándose. El capitán Eggar Roa denunció esta mañana que estuvieron por dos días retenidos antes de entrar a la esclusa de la Entidad Binacional Yacyretá por parte de la Prefectura Naval Argentina, pese a estar en aguas compartidas. Aseguró que las condiciones climáticas en el día en que intentaron cruzar no ameritaban la medida, pero de igual manera tuvieron que esperar.

“Dijeron que ellos son los que regulan la navegación acá. Y llevamos dos días amarrados”, reclamó el capitán mientras mostraba en vivo para ABC TV el momento en que, por fin, le habilitaban el cruce a través de la esclusa.

Roa señaló que en principio alegaban fuertes tormentas, pero luego la medida ya fue “excesiva” y necesitaban seguir navegando. Además, señaló que no es la primera vez que se registran problemas de este tipo, pues ya en varias ocasiones la Prefectura Argentina les solicitó documentos o impidió el paso.

“Esto ya venía pasando desde antes acá en la zona de Alto Paraná, no es de ahora nomás. Y la gente de la Prefectura te dice que es de la EBY, pero no sé si la EBY es la que dicta estas restricciones que toman. No tenemos claro por qué ellos (los argentinos) son los que regulan la navegación y seguridad”, manifestó.

El capitán de navío señaló que recién esta mañana pudieron entrar a la esclusa y, siendo las 7:15 aproximadamente, ya se encontraba por terminar el proceso de llenado y vaciado para poder movilizarse.

No es la primera vez que Argentina pide documentos en aguas compartidas, denuncia

Habló además de la denuncia realizada días atrás por otro capitán sobre la solicitud de funcionarios de la Aduana argentina que quisieron inspeccionar documentos en la esclusa de Yacyretá, en aguas binacionales, y dijo que eso también ya se registró en varias ocasiones.

“Eso años atrás ya la gente de Aduanas venía haciendo. Llegaron a subirse pidiendo documentación de la carga, no es nuevo. A varios colegas les preguntás y te van a confirmar. En una ocasión, cuando el río estuvo muy bajo en Alto Paraná, la Prefectura Argentina me vino en el muelle sur queriendo hacerme firmar una documentación de la navegación; no les firmé porque esto es aguas compartidas, no se puede hacer lo que ellos dicen”, manifestó.

Finalmente, dijo que si bien es cierto que en algunas ocasiones demoran por condiciones climáticas, en otras ocasiones son los argentinos quienes “toman las decisiones”, pese a que se encuentran en aguas compartidas.