Incan: familias de pacientes pediátricos, en contra de traslado a Hospital Acosta Ñu

Familiares de los pacientes pediátricos atendidos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) afirmaron hoy estar en contra de un traslado al Hospital Niños Mártires de Acosta Ñu.

Recientemente, María Teresa Barán, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció que para centralizar la atención oncológica infantil, los niños atendidos en el hospital del cáncer de Areguá, pasarán a ser tratados en el establecimiento de San Lorenzo.

“No queremos que nuestra familia sea trasladado al Acosta Ñu, está colapsado ese hospital. Nos intentan convencer de que allí nuestros hijos van a recibir mejor atención, pero los mejores equipos contra el cáncer, los mejores doctores están acá en el Incan”, cuestionó Rossana Martínez, quien desde hace 4 meses está al cuidado de su hijo.

Los familiares de pacientes pediátricos anunciaron que la próxima semana realizarán una manifestación en contra del traslado.

Director del Incan no sabe hablar guaraní, criticaron pacientes

Por otro lado, los usuarios del hospital se quejaron también de que el doctor Raúl Doria, director del Incan no sepa hablar guaraní.

“No entiende guaraní y eso me indignó como paraguaya. Todos los que venimos acá somos del interior; muchos no entienden el castellano. Cómo le vamos transmitir nuestra inquietud si él no entiende guaraní”, criticaron.