Esvástica: Museo Judío del Paraguay invita a ciudadanía a conocer los horrores del holocausto

La esvástica, símbolo directamente asociado al nazismo, ideología política causante de uno de los más nefastos episodios de la historia de la humanidad, el Holocausto, genera temor y, por sobre todo, mucho dolor en la comunidad judía.

En nuestro país, su reciente aparición en una entrevista televisiva, donde uno de los entrevistados, el psicólogo forense del Poder Judicial, Juan Vicente Martínez Miranda, llevaba el símbolo tatuado en un brazo, despertó la alarma en la comunidad mundial y, en particular, la residente en Paraguay.

Ruth Kohan, directora del Museo Judío del Paraguay, señaló que este hecho es preocupante. “Cuando aparece una esvástica nos mueve mucho. Para nosotros, y creo que para todo el mundo, representa más que la violencia, así que nos moviliza muchísimo”, señaló.

“A nosotros, aunque sobrevivientes ya no tenemos, pero sí hijos de sobrevivientes que han visto esto, no podemos comprender cómo un ser humano puede identificarse con esto, ¿verdad? Uno puede no estar de acuerdo con el otro, con sus opiniones, con su religión, pero no de una forma tan violenta”, señaló Kohan.

Holocausto judío: una historia que no debemos olvidar

La directora del museo reconoció que aún hoy hay muchas personas que desconocen lo que significó verdaderamente el Holocausto y que es por eso que la labor que cumplen desde el museo es tan importante. “No sé si todo el mundo sabe lo que fue la tragedia humana del Holocausto”, dijo.

“Fue un asesinato masivo y premeditado de un pueblo, con la intención de eliminarlo completamente”, recordó. “Esto es lo que nos genera a nosotros, se nos eriza la piel cuando vemos gente que se identifica con eso”, reconoció.

Kohan señaló que en Paraguay, a pesar de que siempre existe alguna que otra persona mal informada, entienden que no existe una corriente de pensamiento antisemita de manera organizada. “Por supuesto que siempre hay gente desubicada que no sabe lo que piensa ni lo que dice y no tienen fundamento, pero no vemos un movimiento fuerte de antisemitismo o de pronazismo”, reconoció.

“Por supuesto que nosotros como museo nos ocupamos mucho de enseñar, vamos a visitar colegios, invitamos a colegios a que nos vengan a visitar para explicarles precisamente qué trae la xenofobia, qué trae la indiferencia, y qué trae sobre todo esta falta de aceptación de cómo es el otro, y sobre todo a estar alerta a los discursos de odio”, agregó.

La esvástica simboliza el odio al pueblo judío

La directora del museo señaló que más allá que la imagen no sea un discurso hablado, el símbolo en sí ya emite un discurso de odio al pueblo judío. “Es un símbolo, nosotros vemos el símbolo del nazismo que esto representa y se nos eriza la piel”, reconoció.

Para Kohan, este suceso demuestra la importancia de la existencia de una ley que castigue los discursos de odio, aunque reconoció que el castigo a la discriminación es una cuestión muy delicada y que debe ser una ley bien precisa con respecto a aquello que se quiere cuidar.

Museo Judío del Paraguay

El Museo Judío del Paraguay se dedica a la divulgación de esta historia para evitar que se repita. En el Museo se exponen objetos de valor histórico, documental y artístico. Cuenta con tres salas temáticas que permiten al visitante acceder al complejo entorno simbólico de la cultura hebrea, con una reflexiva mirada al holocausto y aspectos destacados de la presencia de los judíos en el Paraguay.

