Citan a declarar a dirigente de prestadores de servicios de Yacyretá en Ayolas

Miriam Rojas, presidenta de prestadores de servicios tercerizados de la Entidad Binacional Yacyretá sede Ayolas, señaló que el lunes último fue notificada por la fiscalía, no por ladrona ni delincuente, sino por haberse manifestado con otras personas frente a la EBY para reclamar el pago por los trabajos realizados.

Lea más: Anuncian pago parcial a proveedores de Yacyretá en Ayolas/

“Por salir a manifestarnos pacíficamente, por no cobrar 4, 5, 6, 7 y 8 meses, me están citando a declarar este miércoles; quiero decir que esto no me va a amedrentar, al contrario, esto me da más fuerzas y más sabiendo que tengo el apoyo de todas mis compañeras. Estamos más fuertes que nunca; voy a seguir defendiendo mis derechos y los derechos de mis compañeros porque somos un grupo de personas trabajadoras limpiando baños, es lo que sabemos hacer”, expresó la dirigente.

Además, mencionó que entre los trabajadores que solo están reclamando sus derechos existen personas que tienen hijos, familia, adultos mayores con enfermedades de base y graves que dependen de estos trabajos.

“¿Por qué no persiguen a los planilleros, a esos grandes prestanombres que están cobrando millones?”, finalizó.

El agente fiscal Abg. Hugo Dávalos señaló que solamente se trata de una declaración de rutina y que no se trata de un intento de amedrentamiento como se intenta hacer creer.

Los prestadores de servicios se manifestaron durante varias semanas frente a los portones de entrada a las oficinas administrativas de la EBY para reclamar pagos que se arrastran desde enero del 2023.

Lea más: EBY vende a la ANDE en vez de ceder para poder subsistir hasta fin de año/

Como parte de las medidas de fuerza realizadas, en dos ocasiones, se trasladaron hasta la capital del país para manifestarse frente a la sede central de Yacyretá.