EBY vende a la ANDE en vez de ceder para poder subsistir hasta fin de año

Como una medida de subsistencia calificó el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez Cuevas, la decisión de vender la totalidad de la energía que le corresponde al Paraguay en la Central Hidroeléctrica a la ANDE, “por lo menos hasta fin de año”.

Consultado sobre qué explicaciones le dieron los argentinos respecto a la deuda que el gobierno paraguayo reclama en Yacyretá, Benítez respondió que dijeron que se arregló una tarifa y que ahora se cambió y que no hay divisas. “Varias explicaciones que a nosotros no nos sirven, porque también tenemos compromisos sociales en el país y no podemos estar esperando”, señaló.

Resaltó que se trata de una situación difícil porque Argentina está en proceso electoral y, por ende, priorizan otras cosas. “Llevamos una postura de exigir lo que nos corresponde, entonces estamos tratando de vender a la ANDE y que nos pague para ir subsistiendo por lo menos hasta fin de año”, indicó.

Lea más: Retirar toda la energía de la EBY: “En este caso le defiendo a Peña”, dice Celeste Amarilla

Sobre lo dicho por Massa

Acerca de las afirmaciones del ministro argentino de Economía, Sergio Massa, que Paraguay es el que debe millones a la Argentina por la construcción de Yacyretá, Benítez manifestó que hay que sentarse a hablar sobre la deuda con el próximo gobierno argentino. “En todo caso, si hay o no una deuda, es de la institución. Esta una empresa binacional, no es del Estado paraguayo. Esta es una discusión de más de 30 años y es necesario definirla para poder avanzar como empresa”, manifestó.

En ese sentido, destacó que ambas partes deben sentarse a hablar y negociar, ya que en Yacyretá nunca se definió la cuestión tarifaria, tema que sí está resuelto con el Brasil en Itaipú.

Al respecto, manifestó que, por un lado, existen dos acuerdos bilaterales que abordan la materia pero que nunca fueron definidos de manera permanente. Recordó que por un lado, se encuentran las Notas Reversales del año 1992, que fueron ratificadas por el Congreso argentino, pero no por el paraguayo y, por otro, las Notas Reversales de 2017 (llamadas acuerdo “Cartes-Macri”), que sí fueron confirmadas por el Poder Legislativo de nuestro país, pero no tratadas por el del vecino.

Lea más: ANDE descarta “tarifazo” tras sobrecosto por la decisión de retirar toda la energía de la EBY

Por otra parte, Benítez comentó que al asumir el cargo el pasado mes, encontró que la margen derecha de la EBY estaba en una situación altamente deficitaria, en parte, porque el lado argentino, a partir de mayo pasado, bajó de US$ 18.000.000 a US$ 10.000.000 el desembolso mensual a la parte paraguaya. “Con ese desembolso de 10 millones de dólares que nos estaban dando, el primer mes nosotros no llegamos ni siquiera a hacer funcionar la institución”, lamentó.

Por todo lo expuesto es que dijo que hablaron con el presidente de la República y el titular de la ANDE para que retire la energía (de Yacyretá) y, a través de los pagos de esta institución tener al menos los recursos para poder funcionar.

Massa “miente en la cara”, dice exdirector

El exdirector argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la gestión de Mauricio Macri y actual candidato a senador, Martín Goerling, señaló que la deuda del gobierno de su país con el Paraguay se fue acumulando en los últimos cuatro años y que el candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, en vez de sentarse a negociar, vino a mentirle en la cara al gobierno paraguayo. Fue durante una entrevista en un programa de televisión argentino.

Lea más: Debido al mayor uso de energía de Yacyretá, Brasil lleva más electricidad de Itaipú

Goerling dijo que el conflicto empezó cuando Massa vino al Paraguay, el mes pasado, y prometió resolver el problema de la deuda con Yacyretá. “Le debe Argentina a Paraguay por cesión de energía, que es energía que no utiliza el Paraguay y nos vende a un valor muy bajo y conveniente, una energía que necesitamos”, añadió.

Al respecto, dijo que esta es una cuenta que se fue acumulando en los casi cuatro años del actual gobierno y que Paraguay necesita cobrar. “En vez de sentarse a negociar con total humildad y decir ‘tenemos problemas de pago, pero lo vamos a resolver, negociémoslo, veámoslo’; no, va, les miente en la cara, les dice que les va a pagar y vuelve y dice otra cosa, con lo cual sale la reacción del gobierno paraguayo, con su Cancillería y su presidente a decir que van a dejar de ceder esa energía que les pertenece y es conveniente para nosotros”, criticó.

Lea más: Por falta de pago de Argentina y el calor, Paraguay retira casi 100% de su energía

También se suma el conflicto de la hidrovía. “Este candidato a presidente nos mete en un conflicto con el Mercosur por ese tema, por una irresponsabilidad, una mentira compulsiva que tiene”, enfatizó.