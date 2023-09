Incan: pacientes y familiares en pie de guerra contra director del hospital

El doctor Raúl Doria, quien asumió como director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) el pasado 21 de agosto, está siendo duramente cuestionado por los familiares y pacientes oncológicos del establecimiento, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Ayer, padres de niños con cáncer atendidos en el Incan, se manifestaron para sentar postura ante un posible traslado de la atención médica al Hospital de Acosta Ñu en San Lorenzo.

“Allá (Hospital Acosta Ñu) no hay cirujano oncológico, vamos a volver otra vez y vamos a estar de aquí para allá. No podemos andar así con un niño con esta problemática. Nuestra postura es quedarnos acá. Inclusive pacientes del IPS (Instituto de Previsión Social) vienen acá a hacerse sus quimioterapias; no nos puede mandar a nosotros a otro lado. Injusto es”, reclamó Ingrid Fismaurises, madre de un paciente.

Según indicó la mujer, actualmente son alrededor de 20 niños los atendidos en el área pediátrica.

Atención en Acosta Ñu sería para pacientes nuevos, dice Doria

El doctor Raúl Doria, director del Incan, aseguró por su parte que los pacientes que ya están en tratamiento no van a ser trasladados.

“Después de haber visto el Acosta Ñu, digo que van a estar mejor ahí; pero tenemos que terminar el proceso de hablar con toda la gente, que todos estén de acuerdo y después tomar una decisión”, refirió Doria.

Denuncian a Doria por maltrato y trato inhumano a pacientes

El doctor Doria también fue denunciado ante Salud Pública y la Defensoría del Pueblo por maltrato al familiar de un paciente oncológico y por negarse a brindar fármacos en carácter de préstamo, pese a la existencia de un amparo judicial.

La denuncia fue realizada por Laura Martínez, quien está luchando por la vida de su marido, con diagnóstico de linfoma de Hodgkin.

“Último préstamo. Tiene que reponer antes de seguir retirando”, escribió Doria en el pedido de carácter urgente.

Marcelo Galli dice que se vio obligado a renunciar

El doctor Marcelo Galli dejó el cargo de director médico del Incan asegurando que se va “decepcionado de quien traiciona a un colega” y da “abrazos, con un puñal en la espalda”. En un comunicado a la opinión pública, mencionó que hay “quienes conspiran desde la oscuridad”, por lo que se vio obligado a renunciar.

Galli aseguró que su renuncia nada tiene que ver con el episodio ocurrido en el quirófano del Incan, afirmando que la “lluvia” que se dio en medio de una operación, fue responsabilidad directa de la Dirección General, que no avisó, ni de manera verbal o por escrito, de los trabajos que serían realizados ese día en el techo del hospital.