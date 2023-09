Asociaciones de pacientes oncológicos iniciarán movilización si el Incan no entrega medicamentos

Los asociados recorrieron los pasillos del Incan y verificaron in situ como muchos pacientes eran devueltos a sus casas sin conseguir las medicaciones que les correspondían para cada tratamiento. Ante esa situación, manifestaron la necesidad de que el Dr. Raúl Doria gestione la entrega de los medicamentos y, en el caso de que existan los medicamentos, se entreguen a los pacientes.

María Estela Galeano, de la Asociación de Pacientes y Familiares con Cáncer de mama del Hospital Nacional (APACMAFA-HNI), manifestó su descontento con respecto a la situación que viven a diario todos los pacientes oncológicos del país, y dijo que de no resolverse la entrega de medicamentos saldrán a manifestarse.

Denuncian que esconden medicamentos

Un familiar de una paciente que fue hasta la farmacia del Incan para retirar el medicamento de su hermana, contó que, misteriosamente, la droga que le dijeron que no había se encontraba en stock. Mencionó que deben ir hasta el Incan desde la ciudad de Guarambaré, y que con los gastos del traslado, más la compra de medicamentos, gastan de manera excesiva, y la mayoría de las veces lograr sobrellevar la situación gracias a la ayuda de polladas que realizan sus vecinos.

“Nos bajamos hasta la farmacia y nos dijeron que no había. Es un medicamento que cuesta G. 400.000, y mi hermana se tiene que hacer 25 sesiones de radioterapia, y afuera el medicamento es mucho más caro. Pero llamativamente, luego de que mi hermana saliera a contar en vivo que el medicamento no había llamativamente, apareció en la farmacia. Eso quiere decir que los medicamentos sí hay, pero ellos no dan a los enfermos”, manifestó Claudia Cañiza.

El grupo de pacientes oncológicos nucleados en el Equipo Mbareté de Pacientes Oncológicos recalcaron que de no mejorar la situación recurriría a las manifestaciones, y que incluso estarían analizando el pedido de cambio del director del Incan al presidente de la República, Santiago Peña.