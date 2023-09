Pacientes oncológicos del Incan denuncian que director pretende mudar oficina administrativa

Yoni González, representante de los pacientes organizados en la plataforma Mbarete Oncológicos, denunció que el director general del INCAN, Raúl Doria, pretende mudar la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del hospital a otra oficina, por la que se pagará un alquiler de G. 73 millones mensuales.

Los oncológicos están en total desacuerdo con que se gaste este dinero del presupuesto, mientras en el hospital hay enormes carencias, principalmente de medicamentos, que en el caso de las personas con cáncer son indispensables para seguir viviendo.

Lea: Incan: pacientes y familiares en pie de guerra contra director del hospital

Además, alertó Yoni González, Doria pretende que la Unidad de Análisis Financiero se traslade y maneje, fuera del hospital, el presupuesto del nosocomio, que es de G. 70.000 millones.

“Cuando haya problemas, Doria no estará en el Incan”

A los pacientes organizados les parece indignante que el dinero, tan necesario, se maneje fuera del hospital. Además, advierten que el mismo director se mudará a hacer oficina a este otro lugar, por lo que cuando el Incan tenga problemas, él no estará en el lugar. “Habrá que enviarle notas, pedir audiencias y más burocracia, cuando él es el director y debería estar ahí”, dijo.

Yoni resaltó que como pacientes lucharon bastante con la administración para que el Incan maneje su presupuesto y, cuando al fin se logró, gracias a una resolución de la nueva ministra de Salud, María Teresa Barán, el director Raúl Doria pretende llevar la oficina administrativa a otro lugar.

Lea más: Incan: familias de pacientes pediátricos, en contra de traslado a Hospital Acosta Ñu

Yoni González cuestionó que, en todo caso, si deseaban tener una oficina aparte, hubieran proyectado construir la dependencia en algún lugar del enorme predio del Incan.

“Al menos al construir gastarían menos dinero del presupuesto”, opinó.

“Van a pagar G. 73 millones de alquiler”

“El Incan va a quedar como hospital oncológico nada más. El director Raúl Doria, con antecedentes no tan buenos, pretende manejar 70.000 millones en otro departamento fuera del Hospital. Pagarán alquiler de G. 73 millones mientras en el Incan la ambulancia no tiene ni combustible y hay pacientes de urgencia que no pueden ser trasladados a otros hospitales”, lamentó el vocero de los pacientes oncológicos.

Lea más: Video: impresionante “lluvia” en quirófano del Incan, en plena cirugía de un paciente oncológico

Por otro lado, González denunció que Doria pretende contratar a nuevas personas de su confianza para trabajar en la oficina administrativa. “En vez de llevar el equipo administrativo que ya se tiene, va a pedir más presupuesto para contratos”, denunció Yoni González.

Planean cierre simultáneo de calles

Los pacientes sostienen que el área administrativa no puede separarse del hospital y para expresar su desacuerdo organizan una gran movilización.

La medida de fuerza consistirá en un cierre de rutas simultáneo que harán los pacientes oncológicos de cada ciudad del país. Saldrán de sus respectivos hospitales regionales y “generarán caos en cada ciudad”, advirtió González.

Al consultársele si el director del hospital les dio alguna explicación, dijo que este solo hizo una charla para funcionarios en el auditorio del hospital, donde comunicó la decisión, pero no argumentó nada a la organización de pacientes.

Nos pusimos en contacto con el director del Incan, Raúl Doria, enviando mensajes y haciendo llamados a su celular con terminación 201, pero no respondió a nuestro contacto. Aguardamos su llamado a nuestra redacción para conocer su versión sobre esta denuncia.