Obras en la plaza Naciones Unidas debían terminar hoy, pero no se ven avances

El pasado 28 de marzo, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, encabezó la palada inicial para la revitalización y el mejoramiento de la Plaza Naciones Unidas. Los trabajos debían terminar en 180 días, es decir hoy.

Sin embargo, los vecinos vienen denunciando desde hace varias semanas la falta de obreros en el sitio, por lo cual un equipo de ABC Color recorrió el lugar y se encontró con un cerco perimetral que rodea todo el lugar y casi ningún avance en los trabajos.

Un vendedor que trabaja en la zona aseguró que apenas hace ocho días empezó a ver obreros trabajando en la plaza, mientras que los vecinos lamentan no saber hasta cuándo seguirán sin el único espacio de esparcimiento que tenían.

¿Qué trabajos debe hacerse en esta plaza?

La empresa adjudicada para los trabajos es D y D Arquitectura y Construcción SRL y el monto estimado para las obras, de G. 2.319.950.000, conforme cita la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Según el proyecto, la firma debía trabajar para la renovación total de las veredas, los camineros y los accesos, además de construir un vallado perimetral con portones metálicos e instalar juegos infantiles inclusivos.

También se proyectó la incorporación de un espacio multiuso para el desarrollo de actividades culturales, un sector de gimnasio al aire libre inclusivo y las áreas deportivas. Incluso, se destacaba la instalación del primer gimnasio público para perros.

No obstante, apenas se ve el inicio del cimiento para la construcción de las rejas. Varios vecinos lamentaron el cerco perimetral en el espacio público, asegurando que no tienen inconvenientes con invasiones, por lo cual no comprenden el motivo.